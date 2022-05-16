Генеральний директор Binance Чанпен Чжао (відомий як CZ) заявив, що провідна криптобіржа готова підтримати Terraform Labs і допомогти її спільноті піднятися з «попелу». Однак він очікує, що команда, яка стоїть за токенами LUNA і UST, запропонує більше прозорості та підзвітності.

Крах LUNA і UST, який стався минулого тижня, викликав хвилювання і привернув велику увагу криптоспільноти та поза її межами. Однією з реакцій стосовно того, що сталося, була «неправда, що циркулює в Twitter довкола криптовалюти».

1/8 These past weeks have proven to be a watershed moment for the crypto industry. We have witnessed the rapid decline of a major project, which sent ripples across the industry, but also a new found resiliency in the market that did not exist during the last market downswing. — CZ 🔶 Binance (@cz_binance) May 15, 2022

Що стосується підтримки Terra з боку Binance, Чжао пояснив, що, на його думку, «карбування чи форк не створюють цінності». За його словами, тут працюють механізми, які дозволяють викупляти актив або спалювати його. Однак для цього потрібні кошти, до яких До Квон та його команда Terraform Labs можуть не мати доступу.

Тому Binance працюватиме над тим, щоб допомогти їхній команді. Однак потрібно зробити більше.

«У зв’язку з цим я би хотів побачити від них більше прозорості. Набагато більше! Зокрема і конкретні транзакції в мережі (txids) для усіх фондів. Те, що покладаються на аналіз третьої сторони, цього недостатньо та невичерпно. Це перше, що варто було б зробити», – заявив Чжао.

Проєкти можуть і будуть зазнавати невдачі, але…

Чжао визнає, що невдачі можуть статися, і вони будуть. Тим не менш, коли виникають такі проблеми, команда, яка стоїть за проектом, має бути більш прозорою, діяти швидко та спілкуватися зі спільнотою. У неділю керівник Binance написав у Twitter, що також дуже важливо усвідомлювати, що проблема виникла.

Чжао повідомив, що біржа Binance підтримала перший збір коштів для Terra, але не другий. Варто зазначити, що ця провідна біржа не придбала TerraUSD.

«Я сподіваюся, що команда проєкту зможе піднятися з попелу та відродитися в належний і розумний спосіб. Незалежно від моїх особистих поглядів та рішення, яке врешті-решт приймуть, ми завжди будемо поруч та будь-яким способом підтримаємо спільноту».

Минулого тижня Terra різко обвалилася, UST втратив прив’язку до долара, і все це разом призвело до того, що стейблкоїн та LUNA впали до нуля. Біржа Binance призупинила, а потім відновила спотову торгівлю для LUNA і UST.