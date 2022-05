Генеральний директор Binance Чанпен Чжао (відомий як CZ) заявив, що провідна криптобіржа готова підтримати Terraform Labs і допомогти її спільноті піднятися з «попелу». Однак він очікує, що команда, яка стоїть за токенами LUNA і UST, запропонує більше прозорості та підзвітності.

Крах LUNA і UST, який стався минулого тижня, викликав хвилювання і привернув велику увагу криптоспільноти та поза її межами. Однією з реакцій стосовно того, що сталося, була «неправда, що циркулює в Twitter довкола криптовалюти».

1/8 These past weeks have proven to be a watershed moment for the crypto industry. We have witnessed the rapid decline of a major project, which sent ripples across the industry, but also a new found resiliency in the market that did not exist during the last market downswing.

— CZ 🔶 Binance (@cz_binance) May 15, 2022