Binance, найбільша в світі криптовалютна біржа та торгова платформа, на деякий час заблокувала функцію виведення коштів у мережі Solana (SOL), про це користувачів повідомили в п’ятницю вдень.

Згідно з повідомленням, рішення призупинити виведення коштів в SOL пов’язано з великою кількістю збоїв транзакцій. На біржі пояснили, що ця проблема неодноразово виникала починаючи з 25 квітня.

«Функцію виведення коштів у мережі Solana (SOL) кілька разів призупиняли з 25.04.2022 (UTC). Це пов’язано з великим обсягом коштів, які виводять, і які генеруються за допомогою пустих ідентифікаторів транзакцій», – йдеться у повідомленні.

На біржі Binance також зазначили, що збої починаються в мережі (на Solana) і, таким чином, впливають на виведення коштів.

«Як тільки надходить підтвердження, що транзакції в мережі не вдалося завершити, відповідні запити на зняття коштів відхиляються. Весь цей процес займає щонайменше чотири години».

На біржі заявляють, що вони працюють разом з Solana, щоб знайти «стабільне довгострокове рішення» цієї проблеми. Команда Binance додала, що користувачі отримають сповіщення, як тільки з’являться якісь новини.

Наразі Solana є шостою за розміром криптовалютою, її ринкова капіталізація становить 31,7 млрд доларів.

Обсяг торгів цієї монети за останні 24 години склав понад 1 млрд доларів, причому понад 160 млн доларів принесла пара SOL/USDT на біржі Binance.