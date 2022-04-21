Біржа Currency.com оголосила про розширення діяльності в США

Currency.com розширює свою діяльність в США, як стало відомо Coin Journal із пресрелізу. Американські клієнти незабаром отримають онлайн-доступ до цієї біржі.

Глобальна біржа криптовалют, яка розвивається швидкими темпами, випустить мобільний додаток у найближчі тижні. Вебсайт буде доступний для клієнтів із США починаючи з 1 травня 2022 року.

Клієнти із США зможуть інвестувати в популярні криптовалюти

Американська версія платформи дозволить жителям США купувати та зберігати найбільш популярні криптовалюти, а також інвестувати в них. Американська Currency.com буде доступна у 48 штатах і територіях. Клієнти в Нью-Йорку та на Гаваях зможуть отримати доступ до цієї біржі в найближчі місяці.

Генеральний директор Currency.com США Стів Грегорі повідомив:

Розширення нашої діяльності на Сполучені Штати є важливою віхою в розвитку Currency.com, адже ми представляємо нашу спрощену, інтуїтивно зрозумілу вебплатформу на одному із найбільш зрілих крипторинків у світі.

Біржа переживає активне глобальне зростання

Вихід Currency.com на американський ринок слідує за потужним глобальним зростанням цієї платформи. У 2021 році її торгова активність за рік зросла на 445%. Загальна кількість угод, здійснених на криптобіржі за цей же період, зросла на 409%.

Грегорі додав:

Все більше людей серйозно цікавляться криптовалютами. Currency.com є санкціонованою та ліцензованою платформою, що надає технологічні послуги розподіленого реєстру, тому вона може підтримати інвесторів на їхньому шляху. Активне зростання дає нам можливість завойовувати нові ринки, диверсифікувати асортимент продуктів і рішень, які ми пропонуємо нашим клієнтам, а також працювати в тісному контакті з регулюючими органами та торговими організаціями і гарантувати, що ми продовжуємо забезпечувати безпечне середовище для наших клієнтів, де вони можуть купувати/продавати криптовалюти та торгувати ними.

Криптогаманець і швидка реєстрація

Американська версія Currency.com матиме платіжні шлюзи для обміну фіатних коштів на криптовалюти, криптогаманець і спрощений процес реєстрації. Клієнти в США одними з перших зможуть скористатися швидкою та простою реєстрацією на платформі та її роботою.

Функція обміну фіату на криптовалюту дасть змогу безпечно купувати та зберігати популярні криптовалюти, а також інвестувати в них. Криптогаманець дозволить клієнтам використовувати кредитні картки, щоб можна було з легкістю купувати чи продавати криптовалюти, або ж прив’язати свої аккаунти в Currency.com до своїх банківських рахунків.

При запуску американської версії Currency.com будуть доступні Bitcoin, Ethereum, Litecoin і Bitcoin Cash, а з часом додадуть більше криптовалют.

Не буде жодних компромісів щодо дотримання закону

Біржа буде використовувати власну технологію машинного навчання, щоб оцінювати профілі ризику своїх клієнтів і при цьому дотримуватися регуляторних вимог.