Біржа Currency.com передала Україні 1 мільйон доларів

Глобальна біржа криптовалют Currency.com, яка динамічно розвивається, оголосила, що пожертвувала загалом 1 мільйон доларів, щоб підтримати українців під час гуманітарної кризи у цій країні, як повідомляє біржа на своєму сайті. Currency.com одразу перерахувала ці кошти.

Кошти отримають 4 благодійні організації

Ці кошти розподілять між ASAP Rescue, Товариством Червоного Хреста України, Global Giving та Фондом гуманітарної допомоги при Мінсоцполітики.

Стів Грегорі, головний виконавчий директор Currency.com у США, заявив:

Наші серця разом з громадянами України, які страждають від цієї війни. Багатьом доводиться залишати свої домівки через низькі температури, відключення електроенергії та нестачу їжі. Кожен день ведеться боротьба за виживання. Ми хочемо допомогти там, де можемо.

Півмільйона доларів від біржі підуть на екстрену допомогу

Currency.com жертвує 500 000 доларів США, щоб підтримати спільні зусилля Товариства Червоного Хреста України та Міністерства охорони здоров’я країни, щоб вони могли надавати невідкладну допомогу. Кошти підуть на те, щоб придбати предмети першої необхідності та надавати медичну допомогу переселенцям з України.

300 тисяч доларів витратять на їжу та житло, 200 тисяч доларів підуть на евакуацію

Решту коштів розподілять наступним чином: Currency.com пожертвує 300 000 доларів Міністерству соціальної політики, щоб допомогти людям отримати доступ до їжі, житла та медичної допомоги.

Останні 200 000 доларів передадуть ASAP Rescue, українській волонтерській організації, яка допомагає евакуювати мешканців під час соціальних заворушень або стихійних лих.

Грегорі також додав:

Як і всі у світі, ми надзвичайно стурбовані тими шокуючими подіями, що зараз відбуваються в Україні. Як глобальна компанія з міжнародною командою, ми вважаємо своїм обов’язком допомагати тим, хто постраждав від цієї війни. Ми продовжимо уважно стежити за подіями та готові надати додаткову підтримку народу України.