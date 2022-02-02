Біржа FTX наразі оцінюється в 32 мільярди доларів

Незважаючи на те, що протягом останніх кількох тижнів в криптопросторі панують ведмежі настрої, за лаштунками відбулося кілька важливих подій. Зараз біржа FTX оцінюється в 32 мільярди доларів. Її вартість зросла після нового раунду фінансування, який підвищив вартість біржі до нових висот. Розглянемо деякі важливі моменти:

У понеділок біржа FTX підтвердила, що залучила близько 400 мільйонів доларів у рамках фінансування серії C.

Ця платформа пов’язана з Семом Бенкманом-Фрідом, одним із найвідоміших імен у криптопросторі.

Оскільки криптозима починає вщухати, очікується, що біржі, наприклад, FTX, у майбутньому будуть зростати ще більше.

Джерело даних: Tradingview.com

Чим виділяється FTX з-поміж інших платформ?

Що ж, навіть з вартістю в 32 мільярди доларів, FTX ще не є найбільшою біржею у світі, принаймні, якщо говорити про ринкову капіталізацію. На світовому ринку криптовалют домінуюють інші біржі, наприклад, Coinbase і Binance.

Проте біржа FTX привнесла в криптовалютний простір одну важливу річ — особливу технологію торгівлі. Дійсно ця платформа більше підходить для денних трейдерів з великими обсягами торгів. Окрім того, на FTX також є дуже багато похідних від криптовалюти продуктів. Оскільки в довгостроковій перспективі криптоторгівля ставатиме ще більш популярною, FTX зіграє важливу роль у цьому зростанні.

Чи можна інвестувати в FTX?

Так, хоча біржа FTX збирає гроші для фінансування свого розширення на стороні, але ви зможете долучитися до цього проєкту, якщо придбаєте токен FTX. Це основний нативний токен в екосистемі FTX. На момент написання статті токен торгувався за 43,03 долара. Також його ринкова капіталізація становить близько 5 мільярдів доларів.

За останні 24 години обсяг торгів токеном різко зріс. Можливо, це свідчить про те, що інвестори обдумували новини про вартість в 32 мільярди доларів і вживали заходів. У будь-якому випадку, FTX стане гідною довгостроковою інвестицією для будь-якого інвестора.