Біржа FTX створила європейський підрозділ

За повідомленням різних ЗМІ, через два роки після заснування FTX.US криптовалютна біржа FTX заснувала європейський підрозділ, який отримав ліцензію на Кіпрі. CySEC, регулятор фінансового ринку Кіпру, схвалив європейську платформу FTX (ftx.com/eu), як повідомила біржа.

FTX Europe надасть доступ до продуктів та послуг в ЄЕЗ завдяки невідомій наразі інвестиційній компанії, яка має ліцензію на діяльність у всьому регіоні. Головний офіс підрозділу буде знаходитися в Швейцарії, а на Кіпрі буде додаткова база.

Користувачі в ЄЕЗ отримають доступ до різноманітних криптовалютних продуктів на базі головних цифрових активів та технологій торгівлі FTX.

Наступний етап міжнародного зростання

Платформа прагне розширити присутність FTX в Європі та на Близькому Сході, тому це крок є наступним етапом міжнародної експансії. Очевидно, новим підрозділом стане європейський аналог криптобіржі FTX.US. Після того як у січні під час раунду фінансування вдалося зібрати 400 мільйонів доларів, вартість біржі оцінюється в 8 мільярдів доларів.

Сем Бенкман-Фрід, генеральний директор і засновник FTX, заявив:

Ми з радістю починаємо здійснювати операції в Європі в регламентованому порядку, щоб обслуговувати людей на цьому континенті на найвищому рівні. Ми продовжуємо розвиватися і постійно шукаємо можливості, щоб отримати відповідну ліцензію та регулювання на кожному ринку, куди ми виходимо. Ми будемо співпрацювати з регуляторами різних країн Європи, щоб і надалі люди могли торгувати криптовалютами у безпечному та надійному середовищі.

Патрік Грун, керівник підрозділу FTX Europe, додав:

Ми раді представити інноваційні пропозиції FTX на європейських ринках, а також нам приємно, що CySEC офіційно схвалив наш домен. Тепер європейці зможуть використовувати найкращу в своєму класі торгову платформу FTX та здійснювати інвестиції в широкий спектр криптовалютних деривативів через регульовану інвестиційну компанію.

Юрисдикція, яка славиться інвестиціями

Кіпр відомий тим, що забезпечує доступ до інвестицій для всієї Європейської економічної зони, яка включає Європейський Союз плюс три країни.

Те, що Кіпрська Комісія з цінних паперів і бірж (CySEC) схвалила домен FTX і дозволила надавати похідні послуги європейським користувачам, також встановлює новий стандарт для криптобірж в Європі.

Про FTX Europe

Завдяки FTX Europe користувачі у Європейській економічній зоні та на Близькому Сході отримають доступ до інноваційних продуктів FTX, зокрема до опціонів та деривативів, які є лідерами галузі, а також, серед іншого, до токенізованих акцій та волатильних продуктів.