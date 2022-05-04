За повідомленнями, NFT-маркетплейс від Kraken матиме нульову комісію за газ для торгівля NFT на платформі.

Провідна біржа криптовалют Kraken оголосила, що вже відкрили список очікування для її маркетплейсу невзаємозамінних токенів (NFT).

Це повідомлення , яке опублікували у вівторок, з’явилося через кілька місяців після того, як американська криптовалютна компанія заявила, що планує запустити Kraken NFT. Це буде NFT-маркетплейс криптобіржі, що, як підкреслили, стане «повним рішення» для користувачів, які прагнуть вивчати NFT-сектор, торгувати NFT та зберігати їх.

Нульова комісія за газ для торгівлі на платформі

Серед багатьох функцій, якими користувачі зможуть скористатися під час роботи з новою NFT-платформою, Kraken особливо наголошує на «нульовій комісії за газ», яка діє для всіх угод з NFT, які зберігаються на платформі.

«Якщо зберігати свої NFT на Kraken NFT, не доведеться сплачувати жодних мережевих зборів в блокчейні за торгову діяльність, яка відбувається на нашій платформі», — йдеться в повідомленні команди Kraken.

За даними біржі, користувачі будуть сплачувати комісію за газ лише тоді, коли вони переносять NFT на маркетплейс або виводять їх з нього.

Використовуйте готівку або криптовалюту

На NFT-маркетплейсі від Kraken користувачі зможуть купувати та продавати NFT, використовуючи на свій смак готівку або криптовалюту. Згідно з даними платформи, це стане можливим завдяки плавній інтеграції NFT-аккаунту з аккаунтом клієнта на біржі Kraken.

Таким чином, пропозиції можна буде робити в фіатних валютах, зокрема долари США, євро та фунти стерлінгів тощо. Окрім того, користувачі матимуть доступ до понад 120 криптовалют.

Також буде доступна підтримка кількох блокчейнів

З часом Kraken NFT буде підтримувати кілька блокчейнів, а-от під час початкового запуску, за словами команди, буде підтримувати Ethereum і Solana.

Окрім підтримки кількох блокчейнів, цей маркетплейс також інтегрує протоколи безпеки та здійснюватиме ті заходи, які використовуються в основній мережі для захисту NFT-платформи.

Варто зазначити, що на платформі творці NFT зможуть скористатися системою винагород, яка гарантує скорочення прибутків, отриманих від вторинних продажів. Це працюватиме за допомогою функції, що називається Заробіток творців.

NFT-маркетплейс від Kraken приєднається до списку інших NFT-платформ від провідних криптовалютних бірж, зокрема Coinbase, Binance, FTX і KuCoin.

Ці проєкти набирають обертів, перш за все, тому, що простір NFT продовжує зростати швидкими темпами. У 2021 році продажі цифрових предметів колекціонування в цьому секторі сягнули мільярдів доларів.