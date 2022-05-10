KuCoin оголосив про збір коштів перед серією B на суму150 млн доларів.

Завдяки цьому раунду фінансування вартість світової криптобіржі становитиме 10 млрд доларів.

Зібрані кошти KuCoin направить на створення основної торгової системи нового покоління.

Провідна світова біржа криптовалют KuCoin оголосила про раунд фінансування перед серією B у розмірі 150 млн доларів. В результаті цього фінансування вартість цієї платформи оцінюватиметься в 10 млрд доларів. Очолив цей раунд Jump Crypto, а також долучилися такі інвестиційні фонди, як Circle Ventures, IDG Capital та Matrix Partners.

Розширення присутності в Web3

Потік капіталу дозволить біржі вийти за межі централізованих торгових послуг і розширити свою присутність у Web 3.0, зокрема в секторі GameFi, DeFi , серед NFT-платформ та криптогаманців.

Це стане можливим завдяки KuCoin Ventures та іншим інвестиційним компаніям. Спільнота KuCoin побудувала публічний ланцюг KCC , у якому буде задіяно багато ресурсів, щоб створити децентралізовану екосистему.

KuCoin займається створенням торговельної системи нового покоління та іншими проєктами

Завдяки залученню нових коштів можна буде побудувати основну торговельну систему біржі вже нового покоління. Очікується, що з часом її продуктивність покращиться в десять разів.

Також ці кошти підтримають глобальні зусилля KuCoin з питань регулювання та покращать системи безпеки та управління ризиками, і це зробить платформу більш безпечною та доступною.

Генеральний директор KuCoin Джонні Лю заявив:

Вотум довіри, які нам дають солідні інвестори, зокрема Jump Crypto і Circle Ventures, зміцнює нашу ідею того, що одного дня всі люди будуть користуватися криптовалютою. KuCoin підходить для всіх типів інвесторів, і ми віримо, що нові інвестори та партнери зроблять свій внесок у те, щоб KuCoin став синонімом надійного та безпечного доступу до криптопростору.

Так Фуджісіма, голова азіатського відділу в Jump Crypto, повідомив:

KuCoin надає універсальну платформу криптосервісів для користувачів по всьому світу, і це одна з багатьох причин, чому ми пишаємося тим, що очолили цей раунд фінансування. Ми з радістю підтримаємо цю компанію, оскільки вона продовжує розвиватися та розширювати лінійку своїх товарів у сфері ф’ючерсної та маржинальної торгівлі, кредитування, стейкінгу та отримання пасивного прибутку, а це сприяє зростанню Web 3.0 та криптовалютних ринків.