KuCoin Ventures, підрозділ венчурного капіталу провідної криптобіржі KuCoin, а також Windvane, NFT-маркетплейс від KuCoin, запустили фонд «Creators Fund» на суму 100 млн доларів, як стало відомо Coin Journal із пресрелізу.

Цей фонд підтримуватиме NFT-проєкти на ранніх стадіях у таких сферах: мистецтво, спорт, знаменитості, азіатська культура тощо. До NFT-маркетплейсу Windvane запросять приєднатися 99 видатних NFT-творців, щоб сприяти розвитку Web3.

Windvane дозволяє карбувати NFT, торгувати ними та ще багато іншого

Цей децентралізований NFT-маркетплейс від KuCoin дозволить карбувати NFT, зберігати їх, торгувати та управляти ними, а також має інші функції. Він прагне бути комплексною платформою, сумісною з основними блокчейнами для NFT, зокрема ETH, BSC і FLOW.

Допомога молодим художникам та творцям

Фонд «Creators Fund» допоможе молодим художникам продемонструвати свої таланти широкому загалу і створить більш вільний, справедливий та демократичний децентралізований NFT-маркетплейс. Він також надасть інноваційну технологію для розвитку NFT-простору і буде сприяти різноманіттю Web 3.

Windvane підтримуватиме INO (початкова пропозиція NFT) завдяки приголомшливому трафіку KuCoin та допомозі від KOL та важливих центрів.

Джонні Лю, генеральний директор KuCoin, заявив:

На даному етапі, коли KuCoin займається всебічним та поглибленим розширенням Web 3.0 та NFT-сектору, а також поглибленням екосистеми KuCoin, запуск фонду «Creators Fund» на суму 100 млн доларів, безсумнівно, послугує сильним поштовхом нашому розвитку. Фонд «Creators Fund» в розмірі 100 мільйонів доларів буде підтримувати творців та NFT-проєкти, а це ще більше зміцнить інфраструктуру метавсесвіту. Ми з радістю спостерігаємо, як швидко розвиваються NFT та вливаються у галузі спорту, культури, ігровий простір, шоу-бізнес тощо. Windvane, NFT-маркетплейс від KuCoin, хотів би з’єднати Web 2.0 та Web 3.0, допомагаючи все більшій кількості творців запускати свої NFT чи проєкти, а також створюючи більш інтегрований NFT-світ з низьким бар’єром входу для користувачів.

Джастін Чоу, головний інвестиційний директор KuCoin Ventures, додав:

Windvane (NFT-маркетплейс від KuCoin) – це ринок, що розвивається. Завдяки тому, що Windvane орієнтується на користувачів і керується спільнотою, він буде підтримувати творців Web 3.0 по всьому світу, щоб здійснити революцію в галузі NFT. Ми з радістю співпрацюємо з Windvane, щоб запустити фонд «Creators Fund» на суму 100 мільйонів доларів, який, на нашу думку, принесе користь користувачам, творцям, спільнотам та засновникам проєктів у світі Web 3.0.