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Триває Чемпіонат світу з футболу, і криптокомпанії не могли залишитися осторонь

Біржа OKX запустила NFT-турнір, в рамках якого клієнти зможуть викарбувати три безкоштовні NFT

Бразилія є фаворитом, та європейські країни вигравали всі турніри починаючи з 2002 року

Настав час Чемпіонату світу з футболу.

Безперечно, це найбільше спортивне змагання на планеті, Чемпіонат світу дійсно є глобальною подією. Попри те, що порушення прав людини та корупція під час визначення, в якій країні він буде проходити, кинули тінь на цей захід, та все ж 32 країни об’єдналися, щоб вирішити, хто правитиме балом наступні чотири роки.

Криптосвіт використовує Чемпіонат світу, щоб розширити свою присутність

Чемпіонат світу має вплив навіть на криптосвіт. Кріштіану Роналду запустив NFT-колекцію на Binance. За інших умов це стало б визначною подією, але це пройшло майже непомітно, бо сталося на тлі суперечки у Twitter генерального директора Binance Чанпена Чжао з Семом Бенкманом-Фрідом, що зрештою призвело до скандального краху FTX.

Спочатку Ліонель Мессі перетягнув на себе ковдру (який це був гол у ворота Мексики), а потім Сем Бенкман-Фрід. Роналду немає коли розслабитися.

Десь на просторах NFT-сектору OKX запустила змагання OKX Football Cup, в рамках якого гравці можуть карбувати NFT та змагатися за призи. Хоча я й критикував NFT-ринок, писав про відсутність його цінності в нестабільному метавсесвіті, та я дійсно люблю футбол.

І тому, маючи можливість викарбувати безкоштовні NFT для трьох різних команд, я вирішив просто розважитися та подивитися, які команди займають найкраще місце. Та маю вас застережити: ці NFT від OKX не зовсім безкоштовні. Користувачі повинні сплачувати комісію за газ, яка може бути досить високою на Ethereum.

Однак якщо викарбувати NFT до завершення групового етапу, що відбудеться 3 грудня, ви зможете взяти участь у змаганні, і вам доведеться сплатити лише комісію за газ.

Хто виграє Чемпіонат світу?

Щоб вирішити, які команди найкраще карбувати, я спочатку визначив шанси виграти цей турнір для кожної команди. Для цього я скористався коефіцієнтами букмекерських контор станом на вівторок, 29 листопада (це було до гри між командами Англії та США, яка відбудеться сьогодні ввечері).

Вважають, найбільш імовірно, що команда Бразилії виграє цей турнір, у неї 27,4%. Особисто я хотів би, щоб вони це зробили. Національна збірна Бразилії – це абсолютно культова збірна, і оскільки вона не тримала цей трофей з 2002 року, було б приємно, якби вона знову це зробила.

Так, відтоді як у 2002 році Бразилія обіграла Німеччину з рахунком 2:0 в Йокогамі (Японія), європейські збірні вигравали останні чотири чемпіонати світу. Італія здобула перемогу за чотири роки, у 2006 році (завдяки психічному зриву Зінедіна Зідана), Іспанія тріумфувала в 2010 році і підтвердила свої лідерські позиції в міжнародному футболі, Німеччина обіграла Аргентину в 2014 році, а Франція перемогла відважну команду Хорватії в 2018 році.

Чи варто карбувати Brazil?

Чесно кажучи, відповісти, кого карбувати, легко. Трійку найбільших фаворитів, куди входять: Бразилія, Франція та Іспанія. Оскільки їхні шанси на перемогу складають 27,4%, 14,7% і 12,2% відповідно, шанси, що хтось із трійки підніме трофей, становлять 53%.

Та де ж інтрига в виборі фаворитів?

Моє серце вказує мені на Аргентину, адже було б приємно спостерігати, як маленький маестро Ліонель Мессі йде в захід сонця, тримаючи в руках найбільшу винагороду. Однак я спостерігаю за потужною боротьбою аргентинців, і здається, їхні шанси на перемогу в 10% виглядають перебільшеними.

Оскільки моя батьківщина (Ірландія) не бере участь в турнірі, я вболіваю за дві країни Південної Америки. Як європейцю мені приємно спостерігати за чудовою грою Іспанії, Франції та інших, та хочеться побачити, як південноамериканці повернуть собі свою корону.

У глибині душі я думаю, що це можуть зробити й Іспанія чи Франція. Не знаю, чому я не довіряю Бразилії попри всі таланти їхньої команди. Удар по нозі, який отримав Неймар, тут також грає не на руку.

Та агов, хто ж знає. На мою думку, саме тому ми й дивимося ігри.