Криптовалюта Biswap (BSW) зростає через новини про ейрдроп цього нового прибуткового токена, а також через лістинг на біржах Binance та Mandala.

Якщо вас приваблюють унікальні функції, і ви бажаєте дізнатися, як і де можна придбати Biswap, ця стаття саме для вас.

Де зараз найкраще купувати Biswap

Оскільки BSW є таким новим активом, його ще не котирують на основних біржах. Однак ви все ще можете придбати BSW за допомогою DEX (децентралізованої біржі), що означає лише кілька додаткових кроків. Щоб купити BSW прямо зараз, виконайте наведені нижче дії.

1. Придбайте BNB на регульованій біржі чи через брокера, наприклад, Binance ›

Ми рекомендуємо Binance, тому що це один із світових лідерів серед торгових платформ, які працюють з широким спектром активів. Це одночасно і біржа, і гаманець, що пропонує одні з найнижчих у галузі комісій. Також ця платформа чудово підходить для початківців і надає користувачам більше платіжних способів, ніж будь-який інший доступний сервіс.

2. Відправте BNB в сумісний гаманець, як-от Trust Wallet чи MetaMask

Вам необхідно буде створити власний гаманець, отримати його адресу та відправити туди свої монети.

3. Підключіть свій гаманець до децентралізованої біржі SushiSwap

Перейдіть на SushiSwap і "підключіть" до неї свій гаманець.

4. Тепер ви можете обміняти BNB на BSW

Тепер, коли ви підключилися, ви можете обмінюватися сотнями монет, і навіть BSW.

Що таке Biswap?

Biswap — це децентралізована біржа (DEX), яка працює на Binance Smart Chain. Це перша DEX з трирівневою реферальною системою. Biswap пропонує децентралізований додаток GameFi і низькі комісії за транзакції (0,1%). Частина отриманих коштів піде на викуп токена та його спалювання.

Відповідно до технічної документації, Biswap прагне стати еталонною DEX-платформою. Його команда хоче стати лідером на ринку токен-свопів.

Ця платформа прагне принести в DeFi-простір справедливість, цінність та інновації і хоче це зробити за допомогою високоякісних продуктів та послуг. Тут можна безпечно і швидко обмінюватися криптовалютою, і, окрім того, усі користувачі можуть обмінюватися токенами та заробляти їх.

Варто зазначити, що Binance Labs, підрозділ венчурного капіталу та інкубатор найбільшої за обсягом торгів біржі, зробив стратегічні інвестиції в Biswap. Це зробили заради того, щоб надавати більш високоякісні послуги і продукти, забезпечити технологічні інновації та в подальшому поширюватися по всьому світу.

Чи варто купувати Biswap сьогодні?

Пам'ятайте, зробити точний прогноз щодо криптовалют досить складно. Варто добре проаналізувати ринок, перш ніж приймати рішення, які позначаться на ваших фінансах. Інвестуйте лише ті кошти, які вам не шкода буде втратити.

Прогноз ціни на Biswap

Аналітики розходяться у своїх цінових прогнозах щодо токена. Wallet Investor вважає, що однорічні інвестиції в BSW супроводжуються високим ризиком. Аналітики цього ресурсу попереджають, що будь-які інвестиції в Biswap, які ви зробите зараз, в майбутньому знеціняться.

Digital Coin Price не поділяє таку точку зору. Нижче зазначемо прогноз мінімальної та максимальнох ціни BSW, який роблять експерти цього сайту. На момент написання статті BSW торгувався за 0,84 долара.

2022: 1,03 – 1,19 долара

2023: 1,11 – 1,38 долара

2024: 1,03 – 1,44 долара

2025: 1,45 – 1,72 долара

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