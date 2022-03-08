Протягом останніх кількох днів ринок криптовалют падав. Біткоїн (BTC) фактично падає чотири дні поспіль, хоча останніми днями була вірогідність, що він зросте до 50 000 доларів. Чи буде цей спадний тренд тимчасовим, і як далеко він може зайти? Давайте спочатку розглянемо деякі основні моменти:

Біткоїн просів, коли Китай підтвердив своє рішення боротися з криптовалютою.

Церез війну в Європі волатильність підвищилась, і це також є великим фактором ризику.

Біткоїн (BTC), скоріше за все, впаде до 35 000 доларів і лише потім знайде достатній попит, щоб знову зростати.

Джерело даних: Tradingview

Що буде далі з біткоїном (BTC)?

З точки зору технічного аналізу, зараз найважливіше спостерігати за рівнем підтримки в розмірі 35 000 доларів США. Протягом останніх тижнів цей рівень виявився досить стійким, і, ймовірно, BTC буде триматися вище нього. На момент виходу статті ця монета з гігантською капіталізацією торгувалася за 38 800 доларів.

Якщо ведмежий тиск посилиться, і монета опуститься нижче 35 000 доларів, наступною зоною підтримки буде позначка в 32 000 доларів. Окрім того, є деякі додаткові фундаментальні фактори, на які варто звернути увагу. Серед них важливу роль грають жорсткі заходи проти криптовалют, які проводяться в Китаї, але більшість інвесторів цього й очікували. Проте війна в Європі швидко загострилася і в найближчій перспективі може викликати ще більшу волатильність на ринку.

Однак якщо BTC зможе якимось чином піднятися вище 40 000 доларів і утримуватися вище цього рівня, то наступного тижня, можливо, будуть деякі позитивні зміни.

Чому зараз ідеальний час для купівлі BTC?

Біткоїн (BTC) суттєво опустився нижче своїх історичних максимумів. Окрім того, попереджають, що протягом першого кварталу року монета може впасти ще більше. Проте довгострокові перспективи для цієї флагманської криптовалюти залишаються дуже позитивними. У такому разі зниження ціни, яке спостерігається зараз у 2022 році, дає чудовий шанс придбати цей актив.