Схоже, біткоїн (BTC) потроху відновлюється після однієї з найгірших катастроф 2022 року. Монета впала нижче 30 000 доларів вперше з липня минулого року. Проте за кілька днів вона різко відновилася. Розглянемо основні моменти:

За останні 24 години BTC дещо відновився і зараз коливається вище 31 000 доларів.

Проте й досі залишається значний ризик зниження, в результаті якого BTC може опуститися нижче позначки в 30 000 доларів.

Однак бичача дивергенція RSI свідчить про те, що може відбутися підйом до 34 000 доларів.

Джерело даних: Tradingview

Як може змінитися ціна біткоїну (BTC)

Вперше за майже 10 місяців біткоїн (BTC) опустився нижче 30 000 доларів. Хоча протягом 2022 року ця монета вже падала кілька разів, та вона не опускалася нижче позначки в 30 000 доларів. Проте ця криптовалюта з гігантською капіталізацією відновилася майже миттєво і зараз перевищує 31 000 доларів.

Незважаючи на це, ще існують ризики зниження. Дійсно люди побоюються, що через слабкі настрої інвесторів та поточну корекцію на загальному ринку BTC може знизитися до 20 000 доларів, і лише потім буде якесь зростання. Проте індикатори імпульсу показують, що в короткостроковій перспективі можуть бути прибутки.

З огляду на поточну дивергенцію RSI ми очікуємо, що BTC спробує піднятися до 34 000 доларів. Однак це зростання буде дуже обмеженим. Якщо на ринку не станеться чогось кардинального, і настрої не зміняться, то, скоріш за все, варто очікувати, що після того, як BTC сягне 34 000 доларів, будуть розпродажі, і він знову може втратити підтримку в 30 000 доларів.

Де знаходиться дно BTC?

Багато аналітиків прогнозували, що цьогоріч відбудеться певна корекція біткоїну. Однак його ціна впала більше, ніж очікувалося. Якщо BTC не зможе утриматися вище 30 000 доларів, варто очікувати серйозне падіння ціни.

Дійсно ризики падіння нижче позначки в 30 000 доларів настільки серйозні, що BTC може розпочати вільне падіння, як тільки він опуститься нижче 30 000 доларів. Більшість аналітиків побоюються, що ця монета може сягнути дна на рівні 20 000 доларів і лише потім почне підніматися.