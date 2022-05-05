Bitcoin.com зібрав понад 33 млн доларів у рамках приватного раунду фінансування для свого нового токена екосистеми VERSE.

Сьогодні вдень Bitcoin.com оголосив, що зібрав 33 600 000 доларів США для токена свого VERSE під час приватного продажу.

Як стало відомо Coinjournal із пресрелізу, до приватного раунду фінансування долучилися Digital Strategies, KuCoin Ventures, Blockchain.com, ViaBTC Capital, Redwood City Ventures, 4SV, BoostX Ventures, а також окремі лідери думок та впливові особи, зокрема Роджер Вер, Джихан Ву і Девід Ваксман.

У Bitcoin.com стверджують, що токен VERSE розширить їхню екосистему криптовалютних продуктів і послуг, і таким чином показують, що токен VERSE буде виконувати корисні функції та слугувати в якості винагород користувачам під час їхньої подорожі по криптопростору.

Денніс Джарвіс, генеральний директор Bitcoin.com, заявив:

«Починаючи з 2015 року Bitcoin.com є лідером серед платформ, які знайомлять новачків з криптовалютою та направляють їх під час подорожі по криптопростору. Наразі ми розробили неймовірне портфоліо продуктів і послуг, якими щомісяця користується понад 4 мільйони активних клієнтів, а також створено 30 мільйонів гаманців для самостійного зберігання. Сьогодні ми з гордістю представляємо VERSE, службовий токен та токен винагород для всіх, хто долучається до готової екосистеми Bitcoin.com Verse. VERSE орієнтується на користувачів і працює над підвищенням цінності нашої лінійки криптовалютних продуктів і послуг, як-то додаток-гаманець для самостійного зберігання Bitcoin.com, біржа Bitcoin.com, Verse DEX, Новини Bitcoin.com і наша майбутня дебетова картка з підтримкою криптовалют. Також хочемо з радістю повідомити про публічний продаж токенів Verse, який заплановано на червень».

Bitcoin.com сказав, що токен VERSE буде карбуватися як токен ERC-20 і працюватиме подібно до CRO, BNB і FTT, які є службовими токенами та токенами винагород на біржах Crypto.com, Binance і FTX.

Джастін Чоу, головний інвестиційний директор KuCoin Ventures, задоволений останньою пропозицією Bitcoin.com. Він заявив:

«Наступну хвилю підйому криптовалют очолять потужні глобальні бренди, які створюють реальні продукти для мільйонів людей. Bitcoin.com прискорить розвиток продуктів та встановить партнерські відносини, і це допоможе йому завоювати весь світ».

Публічний продаж токенів розпочнеться в червні 2022 року. Команда також додала, що цей продаж стане першим токен-проєктом, який запустять на новій панелі запуску Bitcoin.com Verse Launchpad.