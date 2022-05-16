Цими вихідними криптовалютний ринок знову штормило, оскільки й досі панують ведмежі настрої.

За останні 24 години ринок криптовалют втратив менше 1% своєї вартості. Загальний ринок криптовалют зараз перевищує 1,2 трлн доларів, і за минулий тиждень він втратив майже 300 млрд доларів.

За ринковою капіталізацією біткоїн залишається найбільшою криптовалютою у світі, і останні кілька місяців він переживає проблеми. На момент виходу статті біткоїн торгувався за 29 683 долари, тобто за останні 7 днів впав на 11%.

Провідна криптовалюта намагається відновити свою вартість вище 30 000 доларів, оскільки кілька днів тому вона вперше в цьому році впала нижче цього важливого порогу. Криза Terra вплинула на загальний крипторинок, і багато криптовалют ще не почали стабільно відновлюватися.

Якщо ведмежі настрої збережуться, то протягом найближчих днів біткоїн може й далі боротися нижче психологічно важливого рівня в 30 000 доларів.

Kлючові рівні, за якими варто стежити

4-годинний графік BTC/USD наразі є ведмежим, оскільки біткоїн останніми днями демонстрував низькі результати. Технічні показники свідчать, що ведмежі настрої можуть посилитися в найближчі години.

З 5 травня лінія MACD перебуває нижче нейтральної зони. Показник MACD на даний момент становить -75, що вказує на те, що біткоїн зараз знаходиться в ведмежому тренду.

14-денний індекс відносної міцності на рівні 49 показує, що біткоїн може опуститися в зону перепроданості, якщо збережеться поточний ринковий імпульс.

До кінця дня біткоїн може впасти нижче першого важливого рівня підтримки в 28 447 доларів. Однак в короткостроковій перспективі ця провідна криптовалюта має утримати свою вартість вище рівня підтримки в 27 500 доларів.

Якщо бики відновлять контроль над ринком, то протягом найближчих годин або днів BTC може подолати перший важливий рівень опору на позначці в 31 352 долари. Якщо не буде тривалого бичачого забігу, то другий важливий рівень опору в 35 152 долари має обмежити подальший висхідний рух протягом наступних кількох днів.