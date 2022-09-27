Головною новиною цього тижня стало падіння британського фунта до історичного мінімуму. Це сталося після того, як новий прем’єр-міністр Ліз Трасс оголосила про план зниження податків.

Інвестори боялися, що такий крок підірве довіру до фунта, і в результаті розпродажу вартість фунта стерлінгів знизилась до історичного мінімуму в 1,03 долара. У ЗМІ цей крок порівнювали з Армагеддоном, активно обговорювали майбутнє фунта та якими будуть наслідки.

Мене вразило ось що: це показує нам, який шлях ще потрібно пройти, щоб біткоїн визнали надійною формою грошей.

Як видно на наведеному нижче графіку, фунт впав майже на 7%, до 1,03 долара, а потім відскочив до позначки в 1,07 долара.

Графік для GBP/USD від TradingView

Біткоїн

З іншого боку, якщо подивитися на щоденну прибутковість біткоїну, то падіння на 7% виявиться чимось звичним та буденним. Щоб проілюструвати це, я склав графік щоденної прибутковості біткоїну за останній рік. Дійсно, лише за останній рік було 23 рази, коли біткоїн коливався на 7% або більше (11 разів вниз, 12 угору).

Очевидно, що такі коливання абсолютно неприйнятні для валюти чи сховища вартості, саме тому біткоїн не можна вважати ні тим, ні іншим, принаймні на даний момент. Він має пройти ще довгий шлях.

Я продовжую вірити в силу біткоїну, однак називати його надійним сховищем вартості прямо зараз – просто абсурд. Про це яскраво свідчить те потрясіння, що виникло після різкого падіння фунта стерлінгів на 7%. У криптопросторі 7% залишаться майже непоміченими.

Я на власні очі побачив межі біткоїну, коли цього літа поїхав до Сальвадору. Сальвадорці розповіли, що волатильність викликає в них занепокоєння. Багато з них встановили їхній власний додаток Chivo, щоб миттєво конвертувати будь-які біткоїни, які вони отримують від бізнесу, в долари США, щоб не страждати від волатильності цього активу.

Щоб зрозуміти, наскільки довгий шлях ще має пройти біткоїн, вам знадобиться лише один показник: менше, ніж за рік (від листопаду 2021 року), найбільша у світі криптовалюта впала на 70% від свого історичного максимуму. Уявіть, якби ви 100% своїх інвестицій вклали в біткоїн і назвали його сховищем вартості. З об’єктивної точки зору це абсолютно неправильно.

Невже біткоїн стає менш волатильним?

Я побудував графіки всіх денних коливань біткоїну у відсотках починаючи з 2014 року, ви можете ознайомитися з ними нижче. Як бачимо, значного зниження волатильності не спостерігається.

Однак біткоїн справді став мейнстрімом лише в останні два роки – в епоху COVID. До цього він був здебільшого нішевим активом, який використовували в віддалених куточках Інтернету. Таким чином, наступні кілька років можуть зіграти визначальну роль у зниженні волатильності.

Одне можна сказати напевно: нинішнє коливання фунта стерлінгів породжує хаос і показує, який довгий шлях ще має пройти біткоїн, щоб досягти своєї мети – стати надійним сховищем вартості.

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