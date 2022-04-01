У компанії стверджують, що санкції проти Росії можуть призвести до того, що центральні банки спробують «змінити структуру резервів».

Експерти американської інвестиційної компанії VanEck повідомили, що вартість біткоїну може зрости щонайменше до 1,3 мільйона доларів, якщо ця криптовалюта стане де-факто глобальним резервним активом.

Ерік Файн з VanEck (керівник відділу боргів на ринках, що розвиваються) і Наталія Гурушина (головний економіст, відділ Стратегія фіксованого доходу на ринках, що розвиваються), сказали, що такий прогноз виник через спроби кількісно визначити, що станеться, якщо з’являться «нові валютні режими, що підтримуються золотом або біткоїном».

Санкції проти Росії означають, що центральні банки будуть щось робити

У звіті , опублікованому 30 березня, керівники VanEck стверджують, що, можливо, глобальна резервна система різко змінилася через санкції, які ввели проти Росії після її вторгнення в Україну.

Минулого тижня Росія заявила, що буде приймати біткоїни за свою нафту і газ.

«Цілком ймовірно, що центральні банки змінять свою структуру резервів, і тією чи іншою мірою зменшать кількість доларів (і євро та ієн), і збільшать інші активи. Санкції США, єврозони та Японії проти Центрального банку Росії, по суті, «знищили» російські резерви в доларах, євро та ієнах. Саме тому деякі центральні банки, а також приватні компанії будуть диверсифікувати свої резерви».

Як глобальний резервний актив біткоїн може зрости до 4,8 мільйона доларів

Використовуючи розрахунки, при яких «глобальну» ціну біткоїну ділять на загальну пропозицію BTC, команда розробила теорію, якою могла б бути вартість біткоїну, якби він був глобальним резервом.

Керівники VanEck стверджують, що вони застосували цю ж формулу до золота, яке має дещо спільне з біткоїном, а саме, обмежену пропозицію. Як зазначають експерти, вони вирахували, скільки потенційно може коштувати унція золота.

«Суть полягає у тому, що золото та біткоїн можуть зрости просто до небес. Якщо говорити більш точно, то згідно з цією формулою, ціна за унцію золота має становити приблизно 31 000 доларів, а вартість біткоїну може потенційно зрости десь до 1 300 000 доларів за монету».

Згідно з аналітичним звітом, якщо внести деякі зміни у розрахунки від базового M0 до більш загального і поширеного M2 і додати «більше навантаження на фінансову та грошово-кредитну системи, то ціни будуть ще вищими», — пояснили в компанії.

У VanEck заявляють, що неявна ціна біткоїну на основі глобальної оцінки M2 передбачає, що його вартість має становити 4,8 мільйона доларів за монету. Для золота цей показник має бути десь 105 тисяч доларів за унцію.

Хоча компанія робить такі прогнози з великим «якщо», вона стверджує, що більш вірогідним є сценарій, за яким китайський юань стане новим претендентом на звання резервної валюти.

Згідно з даними на CoinGecko, протягом останніх 24 годин біткоїн торгувався десь за 45 000 доларів, тобто його вартість знизилася на 4,8%. Золото, з іншого боку, подешевшало на 1%, і його ціна 1 квітня (8:40 ранку за східним часом) становила 1934 доларів за унцію.