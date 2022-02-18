Біткоїн наближається до рівня підтримки в 38 000 доларів

Терпіння рідко зустрічається у криптовалютному просторі. Лише два тижні тому біткоїн піднявся на 15% і здійснив стрибок з 37 000 доларів майже до 42 000 доларів, проте незабаром трейдери та роздрібні інвестори розлютилися через зміну діапазону найбільшої в світі криптовалюти.

"Роби щось!" — ось такі настрої переважали в Інтернеті, бо протягом останніх двох тижнів цей цифровий актив кілька разів не зміг подолати опір на рівні 43 000 доларів. Але треба бути обережним зі своїми бажаннями, адже через вчорашній відкат біткоїн може піти в інший напрямок і перевірити рівень підтримки в 38 000 доларів.

Огляд торгів (завдяки Binance)

Напруженість в Україні

Звичайно, ринки в основному зайняли позиції вичікування, адже політичний клімат по всьому світу перебуває на межі. Якщо бути більш точним, Путін грає в найнебезпечнішу у світі гру на українському кордоні, і відповідно ринки пильно стежать за подіями у Східній Європі. Це стосується на лише криптовалют. Учора індекс S&P 500 знизився більше ніж на 2%, оскільки здається, що сценарій Судного дня стає все більш реальним. Біткоїн різко впав з позначки в майже 44 000 доларів до того рівня, де він зараз знаходиться — трохи вище 40 000 доларів.

Підвищення ставок

Неначе можливість розгортання Третьої світової війни недостатньо, останнім часом у лексиконі будь-якого інвестора з’явилися два найстрашніші слова: підвищення ставок. У січні оприлюднили дані про високу інфляцію, найвищу з 1982 року, і тепер на ринку прогнозують, що у 2022 році ставку підвищать на сім базисних пунктів. Іншими словами, в барі лунає остання пісня, і світло ще горить, але вечірка, яку ФРС так люб’язно проводила протягом останніх кількох років, схоже, ось-ось закінчиться.

Ранжування

Одним із головних наративів, що сприяють зростанню криптовалют, є те, що вони являються інструментом захисту від інфляції; вони дозволяють уникнути знецінення фіатної валюти через агресивний друк грошей. Оскільки ФРС планує підвищити процентні ставки, то це означає, що друкарський станок, який сприяє інфляції, не будуть вмикати. Через усі ці ведмежі настрої на ринку, а також політику в Європі, горезвісно нестабільний біткоїн став просто джерелом для хвилювання.

Уоррен Баффет якось сказав: «Бійся, коли інші жадібні, і будь жадібним, коли інші бояться». Що ж, безперечно, люди зараз бояться, і біткоїну залишилося зробити ще одну червону свічку, щоб перевірити опір 38 000 доларів, в такому разі тиждень завершився б досить цікаво. А от до позначки 43 000 доларів біткоїну зараз як до Києва рачки.

Проте всі ми знаємо, що, так чи інакше, один коментар Путіна може зробити всі ці прогнози неактуальними. Тому не дивно, що біткоїн коливається між 38 000 і 43 000 доларів США… поки що.