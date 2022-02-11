Цей рік розпочався зі спаду ринку, через що більшість криптовалют, як-от біткоїн та Ethereum, різко впали.

Біткоїн намагається виправити низхідну тенденцію, та бичача корекція все одно не піднімається вище позначки в 45 тисяч доларів. Сьогодні BTC впав більше ніж на 4%, тобто він опустився нижче 44 тисяч доларів.

На момент написання статті біткоїн торгувався на рівні 43 609,63 долара.

Чому ціна біткоїну просідає

Ціна біткоїну зростає та падає відтоді, як в січні цей актив впав нижче 40 тисяч доларів після оголошення ФРС про поступове підвищення процентних ставок, яке має відбутися найближчими місяцями. А до цього були повідомлення про те, що річний рівень інфляції в США досяг 40-річного максимуму в 7%, і що вперше за більше ніж три роки в країні підвищать процентну ставку.

Наразі рівень підтримки біткоїну становить 42 578 доларів, і йому доведеться повернути собі 44 208 доларів перед повторним тестуванням рівня опору на рівні 45 161 долар. Якщо він впаде нижче рівня підтримки, він може просісти до 41 625 доларів, а це стане великим ударом для основного цифрового активу світу.

Крипторинок наразі йде на спад

Сьогодні біткоїн демонстрував падіння, й інші криптовалюти пішли слідом за ним. Наприклад, Ethereum впав на 5% і торгувався за 3097,4 долара.

Інші альткоїни зафіксували ще більші втрати. І XRP, і Polkadot (DOT) знизилися більше ніж на 9% за останні 24 години. Відповідно, Solana (SOL) також впала на 8% до 106,15 долара.

Через раптову спадну тенденцію вся вартість ринкової капіталізації впала приблизно на 3%: з понад 2 трильйона доларів до 1,943 трильйона доларів.

Проте біткоїн-інвестори оптимістично налаштовані і вірять, що скоро монета відновить бичачий тренд.