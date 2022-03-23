Bitcoin of America додав в банкомати Dogecoin

Bitcoin of America, компанія, що надає грошові послуги і популярна криптобіржа, яка зареєстрована в FinCEN, додала Dogecoin до своїх біткоїн-банкоматів (BTM), про це повідомляє PR News Wire у пресрелізі. Наразі Dogecoin доступний у всіх банкоматах Bitcoin of America.

Тисячі BTM в 31 штаті

Bitcoin of America має понад 1800 BTM в 31 штаті. Компанія помітила, що популярність Dogecoin зростає, тому вони вирішили, що настав час занести його на свою платформу. Компанія додала Ethereum у жовтні 2021 року.

Окрім того, Bitcoin of America пропонує Bitcoin і Litecoin в своїх BTM та в Інтернеті. Щоб дізнатися, де знаходиться найближчий до вас BTM, відвідайте їхній вебсайт і введіть вашу адресу.

Зустрічайте Universal Kiosk

Протягом останньго року ця криптобіржа кілька разів оновлювала своє обладнання та послуги.

У травні 2021 року вони запустили новий Universal Kiosk, який поєднує функції біткоїн-банкомату та традиційного банкомату. Він виконує три основні функції.

Можна придбати і продати криптовалюту за готівку. Також доступна звичайна функція видачі готівки з використанням дебетової картки.

Власники магазинів можуть отримати додатковий дохід

Власники магазинів, які хочуть отримати додатковий прибуток або цікавляться криптовалютою, можуть скористатися перевагами програми хостингу від Bitcoin of America. Компанія забезпечує їм збільшення відвідуваності сайту, пасивний дохід і рекламу. Окрім того, вона може забезпечити підтримку клієнтів, налаштування та технічне обслуговування.