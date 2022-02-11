Біткоїн впав разом з акціями після того, як інфляція в США зросла більше, ніж очікувалося, — на 7,5% за рік.

Після падіння нижче 44 тис. доларів ціна BTC відновилася до 45 тис. доларів, бо аналітики окреслили потенційні зміни для флагманської криптовалюти.

Ціна біткоїну перевищила ключовий бар’єр і торгувалася за 45 201 долар протягом ночі в середу, а потім відкотилася, оскільки після відкриття ринків США загальний ринок впав під час ранкових торгів.

Погляд аналітиків на перспективи біткоїну

Зниження, яке спостерігалося раніше, сформувалося, бо інвестори перетравлювали свіжі дані про інфляцію в США, яка склала 7,5% проти очікуваних 7,3%, що були у минулому році. Ризикові активи, зокрема криптовалюта та акції, знизилися, оскільки всі очікують підвищення ставки, яке, як планується, Федеральна резервна система здійснить в березні.

S&P 500 знизився на 0,23%, а Nasdaq — на 0,18%, а Dow Jones Industrial Average залишився трохи вище плоскої лінії.

Криптотрейдер і аналітик Майкл ван де Поппе зауважив:

«Дані індексу споживчих цін (ІСЦ) свідчать, що цього року інфляція в США становить 7,5%, а очікувалася на рівні 7,3%, якою вона була минулого року. $DXY стрімко зростає, а ризикові активи, наприклад, біткойн та акції, падають. Ймовірно, ФРС розпочне підвищувати ставки в березні».

Криптотрейдер Кантерінг Кларк каже, що після падіння біткоїну з внутрішньоденних максимумів він повернувся в діапазон. Він припускає, що криптовалюта відновить свою нещодавню динаміку зростання, якщо акції також сягнуть мінімального рівня. Для нього головне, щоб BTC тримався вище 43 тисяч доларів.

And back in range.. If the low in the indices are in and 43k holds for BTC I expect us to just resume upward. If either of those pieces of criteria change I expect we see 41.5 down to 39 for the next area of support. pic.twitter.com/XQmpFgIGs1 — Cantering Clark (@CanteringClark) February 10, 2022

Ще один аналітик, Rekt Capital, спираючись на Індекс страху і жадібності, стверджує, що, можливо, нещодавнє зростання, ще не закінчилося. Він зазначає, що наразі настрої щодо біткоїну «нейтральні».

«Екстремальна жадібність передує локальним проривам. Тож виходячи лише з настроїв інвесторів, можливо, цей бичачий забіг BTC ще не наближається до завершення. Підтвердженням цьому є ключові рівні, зокрема позначка в 43 100 доларів та 50-тижнева EMA, яка змінюється на рівень підтримки», — написав він у Twitter .

Дивлячись на тижневий графік BTC/USD, бачимо, що 50-тижнева експоненціальна ковзна середня (EMA) наразі становить 44 200 доларів.

Тижневий графік BTC/USD. Джерел о: TradingView

Якщо біткоїн відновиться після сьогоднішнього падіння і перевищить виділений рівень EMA і 45 тисяч доларів, аналітик Алі Мартінес каже, що основним бар’єром стане позначка 48 000 доларів. А далі в гру вступлять психологічні 50 000 доларів.

The real challenge for #Bitcoin sits around $48,000, where roughly 4.71 million addresses are holding 2.58 million $BTC. pic.twitter.com/vt4bxEN9jH — Ali Martinez (@ali_charts) February 10, 2022

Біткоїн як інструмент захисту від інфляції

У четвер біткоїн разом з акціями впали, і це ще раз підтвердило, що між ним і традиційними фінансовими ринками існує висока кореляція, яка спостерігається з листопаду 2021 року, коли BTC сягнув рекордних 69 000 доларів. Деякі аналітики стверджують, що саме тому біткоїн не підходить як інструмент захисту від інфляції або як засіб збереження вартості.

У вівторок у Bank of America повідомили, що біткоїн більше не є «гарним» захисним інструментом від інфляції, враховуючи те, що він значно коливається і торгується паралельно S&P 500 і Nasdaq.

Проте співзасновник Gemini Кемерон Вінклвосс вважає, що біткоїн досі є найкращим захистом від інфляції і стверджує, що такої думки дотримуються багато учасників криптоспільноти і навіть провідні інвестори.

Inflation hit 7.5% in January. Highest in four decades. It continues to accelerate. The best way to shield yourself from this pernicious, silent tax on your life’s work — your blood, sweat, and tears — is bitcoin. — Cameron Winklevoss (@cameron) February 10, 2022

На момент написання статті пара BTC/USD коливалася в районі 44 900 доларів, тобто за останні 24 години зросла десь на 2%. Протягом тижня криптовалюта торгувалася в плюсі, приріст складає приблизно 22%.