Ціна біткоїну перевищила ключовий бар’єр і торгувалася за 45 201 долар протягом ночі в середу, а потім відкотилася, оскільки після відкриття ринків США загальний ринок впав під час ранкових торгів.

Зниження, яке спостерігалося раніше, сформувалося, бо інвестори перетравлювали свіжі дані про інфляцію в США, яка склала 7,5% проти очікуваних 7,3%, що були у минулому році. Ризикові активи, зокрема криптовалюта та акції, знизилися, оскільки всі очікують підвищення ставки, яке, як планується, Федеральна резервна система здійснить в березні.

S&P 500 знизився на 0,23%, а Nasdaq — на 0,18%, а Dow Jones Industrial Average залишився трохи вище плоскої лінії.

Криптотрейдер і аналітик Майкл ван де Поппе зауважив:

«Дані індексу споживчих цін (ІСЦ) свідчать, що цього року інфляція в США становить 7,5%, а очікувалася на рівні 7,3%, якою вона була минулого року. $DXY стрімко зростає, а ризикові активи, наприклад, біткойн та акції, падають. Ймовірно, ФРС розпочне підвищувати ставки в березні».

Криптотрейдер Кантерінг Кларк каже, що після падіння біткоїну з внутрішньоденних максимумів він повернувся в діапазон. Він припускає, що криптовалюта відновить свою нещодавню динаміку зростання, якщо акції також сягнуть мінімального рівня. Для нього головне, щоб BTC тримався вище 43 тисяч доларів.

And back in range.. If the low in the indices are in and 43k holds for BTC I expect us to just resume upward.

If either of those pieces of criteria change I expect we see 41.5 down to 39 for the next area of support. pic.twitter.com/XQmpFgIGs1

