У понеділок біткоїн продовжив відновлюватися після того, яка на вихідних він підстрибнув вище 40 000 доларів, а бики перевірили опір вище 43 000 доларів.

Це підвищення відбулося після того, як на фондовому ринку індекс S&P 500 демонстрував найкращий тиждень у році, навіть незважаючи на те, що центральні банки займають агресивні позиції через зростання інфляції. Також, можливо, біткоїн зріс через позитивні новини від автовиробника Tesla Inc., який у понеділок заявив, що володіє BTC на суму майже 2 мільярди доларів.

Отож, що говорять аналітики про короткострокову цінову поведінку біткоїну?

Платформа мережевої аналітик Santiment заявляє, що висока кореляція біткоїну з акціями означає, що його подальші цінові дії можна легко відстежити за допомогою S&P 500. Як стверджує ця платформа, якщо цей контрольний індекс буде зростати, то, ймовірно, ціна BTC зростатиме також.

«Позитивний понеділок є гарним знаком для всього тижня, тому варто очікувати подальше відновлення криптовалюти», – повідомили у Santiment.

👀 Many eyes from the #crypto crowd will be on the incredibly close tie that #Bitcoin has had to the fluctuations of the volatile #SP500 . A positive Monday will be a good sign for the week to come, and a continuation of a #cryptocurrency rebound. 🤞 https://t.co/yw8WW8jskm pic.twitter.com/7aD0VLOm5L

На початку торгів у понеділок американські акції зросли: S&P 500 додав 0,21%, Nasdaq і Dow також зросли.

Криптотрейдер та аналітик біткоїну, який працює під псевдонімом Rekt Capital, стверджує, що біткоїн, коли знову закрив тиждень на зеленому, «частково підтвердив свій прорив у діапазон 38 000-43 000 доларів».

Завдяки такому зростанню біткоїн коливався біля своєї 50-тижневої експоненціальної ковзної середньої (ЕМА), яка, за словами аналітика, є «ключовою ковзною середньою на бичачому ринку».

«ЕМА знаходиться близько цінової позначки в 44 000 доларів і може стати опором. Проте, якщо вдасться змінити її на рівень підтримки, то це відновить бичачий настрій біткоїну на макрорівні», – додав він.

Діаграма, що показує 50-тижневу EMA біткоїну на рівні 44 000 доларів, ключовий ціновий рівень для биків. Джерело: Rekt Capital у Twitter .

За словами іншого аналітика, такий відскік означає, що найбільш «вагомий» поріг для біткоїну наразі становить 48 400 доларів.

#Bitcoin | The most significant resistance level ahead of $BTC sits around $48,400, based on @intotheblock 's GIOM model. #BTC pic.twitter.com/RI8Wio3lZK

Джош Рейджер, ще один дуже популярний криптоаналітик, заявляє, що те, що біткоїн закрив тиждень на такому високому рівні, може допомогти бикам здійснити прорив до 50 000 доларів. Він каже, що шанси на більший висхідний імпульс зростуть, якщо пара BTC/USD ще один тиждень буде торгуватися в зеленому.

$BTC

Zooming out, strong weekly close

Decent chance it could push up to $50k if the price closes out green again this week

Lot's of chatter about bull-trap but R/R down here is decent especially when looking at higher time frames pic.twitter.com/v8ExJ3E855

