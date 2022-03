У понеділок ввечері біткоїн (BTC) торгувався вище 41 000 доларів, хоча у внутрішньоденній торгівлі упав до підтримки в 40 тисяч доларів, оскільки інвестори на ринку не хочуть ризикувати.

Цими вихідними біткоїн сягнув максимуму в 42 250 доларів, однак бикам було важко втримати цей імпульс.

Маркус Сотіріу, аналітик британської брокерської платформи для цифрових активів GlobalBlock , в понеділок вранці заявив, що курс BTC відновлюється через «побоювання навколо російсько-української війни».

На його думку, найбільші хвилювання викликають посилення погроз з боку Росії щодо ситуації в українському місті Маріуполь, а також повідомлення про найманців, які намагаються вбити президента Зеленського.

«Саме через ці події інвестори на глобальних ринках сьогодні вранці не захотіли ризикувати, тому індекс долара піднявся, і відбувся розпродаж біткоїну та акцій», — так Сотіріу прокоментував те, що біткоїн опустився нижче 41 000 доларів.

У понеділок пізно ввечері на ринку ліквідували понад 20 мільйонів доларів у BTC, причому найбільша активність спостерігалась, коли оприлюднили коментарі голови Федеральної резервної системи США Джерома Павелла.

У своєму виступі в Національній асоціації економіки бізнесу Павелл заявив, що ФРС готова розпочати агресивний боротьбу з інфляцією.

Голова ФРС зазначив, що вже в травні центральний банк може підвищити ставку на 50 базисних пунктів, саме тому інвестори не хочуть наразі ризикувати. Оскільки реакція Волл-стріт на цю заяву була негативною, подібна ж ситуація очікувала і ринок біткоїнів: BTC опустився до мінімуму в 40 600 доларів.

Це означає, що бикам поки не вдається перетворити поточний рівень опору в районі 42-44 тис. доларів на підтримку. З іншого боку, це говорить про те, що ведмеді все ще мають перевагу в цих зонах пропозицій.

Міккель Морч, виконавчий директор хедж-фонду цифрових активів ARK36 , оптимістично налаштований щодо BTC і зазначив в коментарі, що корекція, схоже, є «здоровим» відкатом після зростання, яке спостерігалося минулого тижня.

«Хоча біткоїн трохи відкотився після того, як цими вихідними сягнув позначки в 42 000 доларів, йому все одно вдалося закрити тиждень значно вище 40 000 доларів, і наразі він утримується на рівні 41 000 доларів. Такий відкат виглядає цілком раціональним, адже протягом останнього тижня біткоїн значно зріс», – зазначив він.

Криптоаналітик, відомий під псевдонімом Credible Crypto, вважає, що біткоїн має перевищити 42 500 доларів, щоб мати більше шансів піднятися вище. Якщо йому це не вдасться, криптоаналітик прогнозує сценарій, за яким основна підтримка буде в діапазоні 29-32 тис. доларів.

