Протягом останніх кількох днів загальний ринок криптовалют демонстрував низькі результати.

Від початку тижня крипторинок демонструє низькі результати. За останні 24 години загальний ринок криптовалют втратив понад 4% своєї вартості, в результаті чого загальна ринкова капіталізація опустилася нижче 1,9 трильйона доларів.

Біткоїн утримує позицію основної криптовалюти за ринковою капіталізацією, але продовжує страждати через ведмежі настрої, які зараз панують на ринку. Протягом останніх 24 годин біткоїн втратив понад 5%.

На момент виходу статті біткоїн торгувався за 40 171 долар, а кількома годинами раніше він на мить опустився нижче рівня підтримки в 40 000 доларів. За останні сім днів біткоїн втратив понад 13% своєї вартості і фактично позбувся тих прибутків, які він накопичив наприкінці минулого місяця.

Раніше біткоїн торгувався близько 45 тис. доларів, і бичачий імпульс свідчив про те, що токен може кинути виклик психологічно важливій позначці в 50 000 доларів. Однак, з огляду на поточну ринкову тенденцію, біткоїн може зіткнутися з проблемами, і протягом найближчих днів або тижнів йому доведеться захищати свою позицію вище 35 000 доларів.

Ключові рівні, за якими варто спостерігати

На даний момент 4-годинний графік BTC/USD є ведмежим, оскільки біткоїн продовжує слабшати. Окрім того, дивлячись на технічні показники, бачимо, що наразі ця криптовалюта демонструє одні з найгірших результатів серед монет у топ-10, якщо говорити про ринкову капіталізацію.

Лінія MACD опустилася нижче нейтральної зони, а це вказує на те, що біткоїн зараз переживає потужний ведмежий імпульс.

14-денний індекс відносної міцності дорівнює 31, а це означає, що біткоїн зараз знаходиться в зоні перепроданості.

Якщо ведмежий імпульс збережеться, до кінця дня біткоїн може впасти нижче першої важливої зони підтримки на рівні 38 886 доларів. Однак найближчим часом він має утриматися вище другого основного рівня підтримки на позначці 37 528 доларів.

Однак, якщо відновиться бичачий імпульс, протягом найближчих годин біткоїн може торгуватися вище рівня опору в 42 000 доларів. Щоб протягом найближчих годин або днів знову досягти 44 000 доларів, знадобиться підтримка загального ринку.