Термін «потік спокою, скоригований на об’єкт» історично використовується для того, щоб позначити потенційне дно цін на ринку біткоїну.

Після того, як біткоїн впав нижче позначки в 40 000 доларів, він продовжує боротися з тиском розпродажу. Нещодавно він відскочив десь до 39 000 доларів, а потім у четвер знову впав нижче 37 000.

Вілл Клементе, популярний аналітик, який веде подкаст Bitcoin Intelligence і пише інформаційну розсилку для понад 70 000 інвесторів, вважає, що завдяки поточному рівню цін BTC має величезний потенціал для зростання.

За словами аналітика, еталонний цифровий актив торгується на четвертому за розміром перепроданості рівні в історії.

І який показник, на його думку, вказує на можливий бичачий розворот? Він вказує на скоригований потік спокою біткоїну.

«Відповідно до потоку спокою, зараз біткоїн знаходиться на 4-му місці за рівнем перепроданості за всю історію його існування. Гадаю, для довгострокового інвестора найкращим варіантом, напевно, буде усереднювати вартість долара в цій області», — написав він у Twitter.

Bitcoin is currently the 4th most oversold in its history according to dormancy flow. Dollar-cost averaging more heavily into this area is probably the best approach for the long-term investor. pic.twitter.com/5c2irfOL5L — Will Clemente (@WClementeIII) January 31, 2022

Що таке скоригований потік спокою?

Потік спокою в основному використовують, коли визначають, старі чи нові монети переміщаються по ланцюгу через день. Високі цифри вказують на те, що рухаються старі монети, а низькі – що переважно нові монети.

Щоб отримати скоригований потік спокою, вартість знищених монет (потік спокою) ділять на ринкову капіталізацію.

BTC на дні

Згідно з графіками, потік спокою значно впав від піку в листопаді, як і скоригована вартість об’єкта. Наразі цей показник нижче 200 000, причому такі низькі значення спостерігалися лише три рази до цього: у 2011, 2015 та 2019 роках.

Так склалося історично, що ринок зміцнювався після того, як значення скоригованого потоку спокою падали нижче 250 000; останні рази це сталося у березні 2020 року та січні 2022 року.

У кожному з попередніх випадків біткоїн піднявся до нових максимумів, і подібна траєкторія означає, що його дно знаходиться близько поточних цінових діапазонів.