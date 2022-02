Термін «потік спокою, скоригований на об’єкт» історично використовується для того, щоб позначити потенційне дно цін на ринку біткоїну.

Після того, як біткоїн впав нижче позначки в 40 000 доларів, він продовжує боротися з тиском розпродажу. Нещодавно він відскочив десь до 39 000 доларів, а потім у четвер знову впав нижче 37 000.

Вілл Клементе, популярний аналітик, який веде подкаст Bitcoin Intelligence і пише інформаційну розсилку для понад 70 000 інвесторів, вважає, що завдяки поточному рівню цін BTC має величезний потенціал для зростання.

За словами аналітика, еталонний цифровий актив торгується на четвертому за розміром перепроданості рівні в історії.

І який показник, на його думку, вказує на можливий бичачий розворот? Він вказує на скоригований потік спокою біткоїну.

«Відповідно до потоку спокою, зараз біткоїн знаходиться на 4-му місці за рівнем перепроданості за всю історію його існування. Гадаю, для довгострокового інвестора найкращим варіантом, напевно, буде усереднювати вартість долара в цій області», — написав він у Twitter.

Bitcoin is currently the 4th most oversold in its history according to dormancy flow.

Dollar-cost averaging more heavily into this area is probably the best approach for the long-term investor. pic.twitter.com/5c2irfOL5L

— Will Clemente (@WClementeIII) January 31, 2022