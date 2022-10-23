Біткоїн знаходиться за крок від території болю?

Біткоїн вже тривалий час коливається біля позначки в 20 000 доларів.

Кумедно, як все це працює. Він декілька тижнів торгується вбік, і всі трейдери не можуть знайти собі місце від нетерпіння.

Але, людоньки, будьте обережні зі своїми бажаннями. Є підстави вважати, що нинішнє загравання біткоїну з позначкою 20 000 доларів незабаром можна буде назвати «старими добрими часами».

Які висновки можна зробити з попередніх циклів?

Якщо проаналізувати попередні цикли, можна зазначити, що біткоїн рідко опускається нижче максимуму попереднього бичачого ринку. У даному випадку максимуму попереднього бичачого ринку вдалося досягти у період Різдва 2017 року: тоді біткоїн різко піднявся до 19 345 доларів.

Варто зазначити, що зараз ми опустилися нижче цього рівня, хоча й зовсім трохи. Якщо поглянути на графік, видно, що це історичний виняток.

Я не приділяю великої уваги підтримці та опору: гадаю, що за нинішніх умов значення має лише несприятливий макроекономічний клімат. Біткоїн, як і фондовий ринок, просто коливається залежно від показників інфляції та слів Джерома Павелла.

Втім, було б помилкою повністю ігнорувати психологічні примхи. Вони дійсно відіграють важливу роль у коливаннях ринку, і досить часто вони можуть бути більш вираженими у криптопросторі, ніж деінде.

Саме тому я боюся, що ще одна погана новина – і на біткоїн чекає катастрофа та яскрава червона свічка. Найбільша у світі криптовалюта ніяк не може вирватися з обіймів зазначеної позначки вже майже чотири місяці. Чим довше він намагається це зробити, тим важливішим стає цей рівень.

Більше того, символізму та гостроти додає той факт, що біткоїн коливається близько психологічно важливої позначки в 20 000 доларів. І нарешті, враховуючи те, що він опустився нижче максимуму попереднього бичачого циклу, всі ці фактори разом дійсно мають значення.

Макроекономічне середовище досі керує всім

Звісно, макроекономічний клімат, як і раніше, грає провідну роль. І враховуючи, що світ зараз дуже нестабільний (відсоткові ставки зростають, вартість життя підвищується, триває війна в Європі та енергетична криза), тобто, куди не глянь – скрізь погані новини. Неважко уявити, що незабаром будуть ще погані новини.

Якщо станеться щось погане, то я боюся за біткоїн. Не здивуюся, якщо ця монета (зображено помаранчевим) різко впаде до рівня, який багато людей колись вважали нереальним – принаймні в той час, коли під час пандемії активно велися розмови про «суперцикли».

Важливо відзначити, що зараз економічне середовище кардинально відрізняється від того, з чим коли-небудь стикався біткоїн. Люди забувають, що біткоїн запустили лише в 2009 році. Це означає, що він ще ніколи не був у середовищі з високими відсотковими ставками, а також у світі, де фондовий ринок не демонструє колосальне зростання (індекс S&P 500 зріс у 6 разів від свого мінімуму, який зафіксували під час глобальної фінансової кризи 2008 року, та досяг свого історичного максимуму менше ніж рік тому).

Тож у такому контексті, яка буде користь від того, щоб сліпо проповідувати, що біткоїн вже втрачав подібні суми раніше, а потім знову відновлювався?

Сьогодні ми знаходимося прямо в центрі ведмежого ринку, і це вперше в історії криптовалюти. Цього року індекс S&P 500 знизився майже на 25%. Облігації можна викинути на смітник. Навіть золото – король безпечних інструментів – просідає.

Окрім того, зараз біткоїн є абсолютно іншим активом, ніж був в попередні цикли. На ринках є висока ліквідність, плюс триває інституційне впровадження. Коротко кажучи, він є основним фінансовим активом. У деяких країнах біткоїн навіть визнали законним платіжним засобом. У фінансових колах наразі не має людини, яка б не чула про біткоїн.

Отож, знову ж таки, що нам можуть розказати попередні цикли?

Коли з’явиться червона свічка?

Дозвольте прояснити: я не знаю, коли це станеться, тому нічим вас не порадую. Якби я міг це зробити, я б не набирав зараз текст на ноутбуці, а лежав би десь на пляжі та насолоджувався би кокосом, який сам зірвав.

Я просто озвучую свою здогадку, що на даний момент варто побоюватися біткоїну. Він вже досить довго тримається на цій позначці, і ця позначка є важливою, адже, по-перше, це кругла цифра в 20 тисяч доларів, а по-друге, в порівнянні з попередніми циклами.

Волатильність завжди супроводжує біткоїн. Тому трейдери, які скаржаться на торгівлю вбік, незабаром можуть із заздрістю згадувати наші дні. Мене анітрохи не здивує, якщо станеться якась негативна подія, та біткоїн різко впаде до 15 000 доларів чи нижче.

Знову ж таки – я просто хлопчик з Інтернету, що я можу знати?