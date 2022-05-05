Як стало відомо Coin Journal із пресрелізу, молода фінтех-компанія Bitlocus, яка надає користувачам фіатних послуг шлюз для взаємодії з DeFi-сектором, і BaaS-платформа (banking as a service) для криптовалют Striga об’єднали свої зусилля, щоб випустити дебетову картку з підтримкою криптовалют для тих користувачів Bitlocus, які відповідають певним вимогам.

Користувачі зможуть купувати товари в понад 70 млн торгових точок

Користувачі зможуть оплачувати товари та послуги криптовалютою в більше ніж 70 млн торгових точок по всьому світу, оскільки існує саме стільки місць, де приймають традиційні валюти.

Власники карток Bitlocus зможуть здійснювати онлайн-купівлю, знімати готівку в банкоматах та витрачати свої криптовалюти в POS-терміналах (Point of Sale).

Бізнес-клієнти зможуть розраховуватися токенами та фірмовими картками

За допомогою цієї картки бізнес-клієнти Bitlocus зможуть розрахуватися будь-якими своїми токенами, які є в списках біржі Bitlocus. Більше того, вони зможуть додати на картку свій бренд.

Генеральний директор Bitlocus Андріус Нормантас заявив:

Картка чудово доповнює лінійку наших продуктів Bitlocus. Цифрові валюти та криптоекосистема загалом активно набирають обертів, і ми хочемо, щоб наші клієнти могли скористатися цим й отримати максимальні прибутки.

Генеральний директор Striga Бернардо Маньяні додав:

Наше партнерство з Bitlocus зіграло вирішальну роль в еволюції Striga як компанії. Воно розпочалося колись давно, коли ми запускали власну програму криптокарток під брендом Lastbit. Для нас велика честь, що Bitlocus обрав саме нас для роботи над їхньою амбітною програмою криптовалютних карток, і ми з радістю розпочинаємо цей новий етап нашого партнерства.

Партнери випустять віртуальні та фізичні картки.