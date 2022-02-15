Bittrex Global заявляє, що розглядає можливість додати підтримку токенів Tezos FA1.2 і FA2

Як йдеться у повідомленні біржі, яке опублікували в CoinJournal у вівторок, Bittrex Global, провідна біржа цифрових активів, яка входить до числа найбільших у світі, розглядає можливість лістингу двох токенів на базі Tezos.

За даними Bittrex, вони розглядають два токени FA1.2 і FA2, які є стандартами криптотокенів на Tezos (подібні до токенів ERC-20). Вони дозволяють користувачам створювати унікальні цифрові активи в децентралізованих фінансах (DeFi), децентралізованих автономних організаціях (DAO), а також невзаємозамінні токени (NFT).

«Інтеграція та лістинг токенів FA1.2 та FA2 на біржі Bittrex означатиме, що на біржі можуть підтримуватися та інтегруватися різноманітні токени блокчейну Tezos», – як йдеться у повідомленні Bittrex.

За даними Bittrex Global, усі токени, які вносять до списків, «ретельно відбираються і піддаються ґрунтовному аналізу», перш ніж ці токени розмістять на біржі.

До ключових факторів, які команда розглядає через необхідність відповідати нормативним вимогам, належать: належна обачність емітента токена, інноваційність проєкту, економіка токена, дорожня карта та ринкова привабливість.

Минулого тижня біржа внесла до списків CCD, токен регульованої платформи цифрових активів Concordium.

Tezos (XTZ)

Tezos продовжує залишатися лідером серед блокчейн-платформ для інвесторів, які прагнуть взаємодіяти з протоколами по вирощуванню врожаю та децентралізованими біржами (DEX). Низька плата за газ та безпека інституційного рівня призвели до того, що кількість контрактів на платформ різко зросла.

У січні зареєстрували понад 6 мільйонів контрактів, і активні адреси смарт-контрактів зросли на 200% порівняно з 2021 роком, і їхня кількість перевищила 600 000.

За останні 24 години ціна Tezos (XTZ) на ринку зросла на 4,6%, і зараз ця монета торгується десь за 4,13 долара. Її історичний максимум становить 9,12 долара, його зафіксували 4 жовтня 2021 року.