BlockFi збанкрутувала, коли все пішло не туди?

Компанія BlockFi стала останньою, хто подав заяву про банкрутство, посилаючись на «значний вплив» FTX

Вона подала до суду на FTX, щоб повернути акції Robinhood, які, як стверджується, Бенкман-Фрід використав в якості застави

Банкрутство BlockFi вже давно очікувалося, адже на початку цього року компанію врятував кредит від FTX на суму 400 млн доларів

Просто необхідно врегулювати криптопростір, бо клієнти продовжують відчувати біль

Ще один проєкт пішов в небуття.

У понеділок компанія BlockFi оголосила про банкрутство, і це очікували абсолютно всі.

Під час судових клопотань виявилося, що цей криптокредитор має понад 100 000 кредиторів, і він звинуватив в своїх проблемах «значний вплив» з боку неплатоспроможної біржі FTX. Це ще одна темна пляма в історії криптовалюти, яких стає дедалі більше.

Банкрутство BlockFi наближалося

BlockFi заморозила зняття коштів після краху FTX майже три тижні тому. Як скажуть вам інвестори Celsius, Voyager Digital та багатьох інших платформ, це зазвичай є останньою краплею. Знаєте, важко завоювати довіру клієнтів, якщо ви не дозволяєте їм отримати їхні кошти.

Тож подія цього тижня не стала несподіванкою. Так, дійсно, BlockFi стверджувала, що сподівається на відродження. В касі знайшли готівку на суму 257 млн доларів, і цього, за їхніми словами, достатньо, щоб пройти через процедуру банкрутства, і це дозволить уникнути фінансування володіння боржника.

Можете називати мене циніком, але я не бачу, як компанія може оговтатися від цього. Радник BlockFi Марк Ренці стверджував, що BlockFi має «гарні можливості для руху вперед попри те, що 2022 рік став просто жахливим для криптовалютної галузі».

Хммм. Якщо це називається гарні можливості, то мені потрібно знову сісти за уроки англійської мови. Як я вже сказав, не думаю, що клієнти коли-небудь знову довірять свої кошти BlockFi. Я вже мовчу про гігантську діру в їхньому балансі та те, що вони фактично оголосили про своє банкрутство.

BlockFi подала до суду на FTX

Також BlockFi подає до суду на FTX, щоб конфіскувати акції Robinhood, які, як стверджує кредитор, Сем Бенкман-Фрід використав в якості застави за кредитами, і сплату за які він зараз протермінував. На початку цього року Бенкман-Фрід придбав 7,6% акцій компанії Robinhood.

Додаткові юридичні проблеми (щоб було зрозуміло, це окрім заяви про банкрутство) просто підкреслюють, наскільки багато безладу та кровозмішання в усій цій справі. Я вже писав про це, коли робив аналіз того, що буде далі з криптовалютою. Бенкман-Фрід був пов’язаний з багатьма проєктами, і навряд чи ви отримаєте задоволення, якщо почнете вникати в причини цієї катастрофи.

Значною мірою їй сприяв крах Luna на початку цього року, коли, ймовірно, Alameda, дочірній торговій компанії FTX, відкликали багато кредитів, і таким чином вона сама заразилася. FTX переслав з біржі клієнтські активи і в якості застави використав неіснуючий нині токен FTT. Тобто той токен, який створив FTX.

Звичайно, у BlockFi були свої проблеми. Щоб мати змогу далі працювати, вони були змушені підписати угоду з FTX про кредитну лінію на суму 400 млн доларів (я ж казав вам – це кровозмішення!). Ця угода також дала FTX право придбати BlockFi у будь-який момент до липня 2023 року.

За іронією долі, нещодавнє зараження галузі викликав саме той білий лицар (Сем Бенкман-Фрід), який на початку цього року заявляв, що саме цьому він намагається протидіяти всіма своїми вливаннями. І цього разу BlockFi обвалилася.

2) also: "I do feel like we have a responsibility to seriously consider stepping in, even if it is at a loss to ourselves, to stem contagion," he said. "Even if we weren't the ones who caused it, or weren't involved in it. I think that's what's healthy for the ecosystem…" — SBF (@SBF_FTX) June 19, 2022

Коли я писав цю статтю, я натрапив на наведений нижче твіт, який я написав про BlockFi, яка в реакцію на падіння Celsius надіслала мені електронний лист із рекламою високих прибутків. Гадаю, було б справедливо зазначити, що деякі з цих компаній використовували слабку програму управління ризиками. Правда ж?

Some people really need to read the room @BlockFi pic.twitter.com/gwA8RJ1wgB — Dan Ashmore (@DanniiAshmore) July 8, 2022

Що чекає далі на клієнтів BlockFi?

На жаль, тепер клієнтам доведеться довго чекати. Дуже довго чекати. Колишня біржа Mt Gox, яка колись в торгівлі біткоїнами займала 70% ринку, збанкрутувала в 2014 році, і її клієнти досі не побачили жодного цента.

Будемо сподіватися, що цього разу це не триватиме довго, однак виконання Розділу 11 кодекса про банкрутство не завершиться відразу. Як сказав Джон Рей III під час слухання справи невдовзі після того, як він обійняв посаду генерального директора FTX, щоб провести компанію через процедуру банкрутства, «ніколи за свою кар’єру я не бачив такого повного збою корпоративного контролю та такої повної відсутності надійної фінансової інформації, які я побачив тут».

І це той Джон Рей III, який спостерігав за банкрутством Enron, одним із найгірших випадків в історії фінансів.

Це і так вже було очевидно і з кожним днем стає дедалі очевидним: криптопростір потребує повного перегляду регулювання. А прямо зараз було б непогано і мати трохи здорового глузду.