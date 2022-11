BlockFi збанкрутувала, коли все пішло не туди?

Ще один проєкт пішов в небуття.

У понеділок компанія BlockFi оголосила про банкрутство, і це очікували абсолютно всі.

Під час судових клопотань виявилося, що цей криптокредитор має понад 100 000 кредиторів, і він звинуватив в своїх проблемах «значний вплив» з боку неплатоспроможної біржі FTX. Це ще одна темна пляма в історії криптовалюти, яких стає дедалі більше.

BlockFi заморозила зняття коштів після краху FTX майже три тижні тому. Як скажуть вам інвестори Celsius, Voyager Digital та багатьох інших платформ, це зазвичай є останньою краплею. Знаєте, важко завоювати довіру клієнтів, якщо ви не дозволяєте їм отримати їхні кошти.

Тож подія цього тижня не стала несподіванкою. Так, дійсно, BlockFi стверджувала, що сподівається на відродження. В касі знайшли готівку на суму 257 млн доларів, і цього, за їхніми словами, достатньо, щоб пройти через процедуру банкрутства, і це дозволить уникнути фінансування володіння боржника.

Можете називати мене циніком, але я не бачу, як компанія може оговтатися від цього. Радник BlockFi Марк Ренці стверджував, що BlockFi має «гарні можливості для руху вперед попри те, що 2022 рік став просто жахливим для криптовалютної галузі».

Хммм. Якщо це називається гарні можливості, то мені потрібно знову сісти за уроки англійської мови. Як я вже сказав, не думаю, що клієнти коли-небудь знову довірять свої кошти BlockFi. Я вже мовчу про гігантську діру в їхньому балансі та те, що вони фактично оголосили про своє банкрутство.

Також BlockFi подає до суду на FTX, щоб конфіскувати акції Robinhood, які, як стверджує кредитор, Сем Бенкман-Фрід використав в якості застави за кредитами, і сплату за які він зараз протермінував. На початку цього року Бенкман-Фрід придбав 7,6% акцій компанії Robinhood.

Додаткові юридичні проблеми (щоб було зрозуміло, це окрім заяви про банкрутство) просто підкреслюють, наскільки багато безладу та кровозмішання в усій цій справі. Я вже писав про це, коли робив аналіз того, що буде далі з криптовалютою. Бенкман-Фрід був пов’язаний з багатьма проєктами, і навряд чи ви отримаєте задоволення, якщо почнете вникати в причини цієї катастрофи.

Значною мірою їй сприяв крах Luna на початку цього року, коли, ймовірно, Alameda, дочірній торговій компанії FTX, відкликали багато кредитів, і таким чином вона сама заразилася. FTX переслав з біржі клієнтські активи і в якості застави використав неіснуючий нині токен FTT. Тобто той токен, який створив FTX.

Звичайно, у BlockFi були свої проблеми. Щоб мати змогу далі працювати, вони були змушені підписати угоду з FTX про кредитну лінію на суму 400 млн доларів (я ж казав вам – це кровозмішення!). Ця угода також дала FTX право придбати BlockFi у будь-який момент до липня 2023 року.

За іронією долі, нещодавнє зараження галузі викликав саме той білий лицар (Сем Бенкман-Фрід), який на початку цього року заявляв, що саме цьому він намагається протидіяти всіма своїми вливаннями. І цього разу BlockFi обвалилася.

2) also:

"I do feel like we have a responsibility to seriously consider stepping in, even if it is at a loss to ourselves, to stem contagion," he said. "Even if we weren't the ones who caused it, or weren't involved in it. I think that's what's healthy for the ecosystem…"

— SBF (@SBF_FTX) June 19, 2022