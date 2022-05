Валідатори призупинили блокчейн, щоб запобігти атакам на управління, адже ціна LUNA знизилася до нуля.

Як зазначається в акаунті Terra у Twitter, у четвер валідатори Terra призупинили блокчейн, намагаючись запобігти будь-яким можливим атакам на управління.

За даними платформи, мережу «офіційно призупинили на висоті блоку 7603700», валідатори вирішили зробити такий крок «після сильної інфляції $LUNA та значного зниження вартості атаки».

«Блокчейн Terra відновив виробництво блоків. Тепер, коли ланцюг працює з новим злиттям коду, делегування не працює. Просимо валідаторів перевірити повідомлення в Discord на наявність свіжих приміток щодо виправлення», — зазначили на сторінці Terraform Labs у Twitter незабаром після зупинки.

The Terra blockchain has resumed block production.

Delegations are disabled now that the chain is live with the new code merge.

Validators, please check the Discord announcements for the latest patch notes. https://t.co/CGQgfMDWQe

— Terra (UST) 🌍 Powered by LUNA 🌕 (@terra_money) May 12, 2022