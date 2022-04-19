BNB Chain успішно спалив понад 1,8 мільйона токенів BNB в рамках операції, яку завершили 19 квітня 2022 року.

Згідно з провідником Binance, під час цієї транзакції спалили 1 830 382,48 BNB. Ринкова вартість токенів на момент спалення становила понад 772 мільйони доларів.

Генеральний директор біржі Binance Чанпен Чжао раніше вже підтвердив знищення понад 1,8 мільйона токенів BNB. Він також підтвердив успішне спалювання і заявив, що така діяльність зазначена в технічній документації BNB.

$741,840,738 worth of #BNB will be taken out of circulation soon. Real time info: 👇https://t.co/BikWciOHY7#BNB is deflationary. If you don't know what that means, you lack basic financial knowledge to get lucky in this world. Harsh but true. Time to learn.🙏 — CZ 🔶 Binance (@cz_binance) April 19, 2022

19-е спалювання BNB

Це було 19-е спалювання токенів BNB (за 1 квартал 2022 року) з того моменту, як Binance запровадила систему автоматичного спалювання, яка автоматично запускається від команди в ланцюжку.

Система автоматичного спалювання дозволяє планово вилучати BNB з обігу та враховує ціну монети та загальні блоки, що були створені протягом конкретного кварталу на Binance Smart Chain. За 1 квартал 2022 року загальна кількість блоків становила 2 581 627, а середня ціна була 403,22 долара.

Під час 18-го спалювання з обігу вилучили BNB на суму понад 729 мільйонів доларів.

За прогнозами, під час наступного спалювання з обігу вилучать 1,8 мільйона токенів BNB (вартістю 769 мільйонів доларів). Згідно з даними BNB Chain, під час 20-ого спалювання середня вартість токена буде становити 424,59 долара.

BNB Chain планує скоротити загальну пропозицію з 200 000 000 токенів BNB до 100 000 000. Загалом під час останнього спалювання знищили понад 34,6 мільйона токенів. Дані показують, що циркуляційна пропозиція на даний момент становить трохи більше 165,3 мільйона монет.

Пропозиція BNB

На момент написання цієї статті BNB торгувався за 420 доларів, вартість токена зросла на 4,4% за останні 24 години. За минулий тиждень пара BNB/USD здорожчала майже на 7%.