BNB Chain успішно спалив понад 1,8 мільйона токенів BNB в рамках операції, яку завершили 19 квітня 2022 року.

Згідно з провідником Binance, під час цієї транзакції спалили 1 830 382,48 BNB. Ринкова вартість токенів на момент спалення становила понад 772 мільйони доларів.

Генеральний директор біржі Binance Чанпен Чжао раніше вже підтвердив знищення понад 1,8 мільйона токенів BNB. Він також підтвердив успішне спалювання і заявив, що така діяльність зазначена в технічній документації BNB.

$741,840,738 worth of #BNB will be taken out of circulation soon.

Real time info: 👇https://t.co/BikWciOHY7#BNB is deflationary. If you don't know what that means, you lack basic financial knowledge to get lucky in this world. Harsh but true. Time to learn.🙏

— CZ 🔶 Binance (@cz_binance) April 19, 2022