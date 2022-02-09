За останні 24 години Bomber Coin, нативний токен P2E-гри Bomb Crypto, втратив 8% своєї вартості і продовжує знижуватися. Чи пора купувати його на просадці? Спробуємо в статті відповісти на це питання, а також розповімо вам, де зараз найкраще купувати Bomber Coin.

Де зараз найкраще купувати Bomber Coin

Оскільки BCOIN є таким новим активом, його ще не котирують на основних біржах. Однак ви все ще можете придбати BCOIN за допомогою DEX (децентралізованої біржі), що означає лише кілька додаткових кроків. Щоб купити BCOIN прямо зараз, виконайте наведені нижче дії.

1. Придбайте BNB на регульованій біржі чи через брокера, наприклад, Binance ›

Ми рекомендуємо Binance, тому що це один із світових лідерів серед торгових платформ, які працюють з широким спектром активів. Це одночасно і біржа, і гаманець, що пропонує одні з найнижчих у галузі комісій. Також ця платформа чудово підходить для початківців і надає користувачам більше платіжних способів, ніж будь-який інший доступний сервіс.

2. Відправте BNB в сумісний гаманець, як-от Trust Wallet чи MetaMask

Вам необхідно буде створити власний гаманець, отримати його адресу та відправити туди свої монети.

3. Підключіть свій гаманець до децентралізованої біржі SushiSwap

Перейдіть на SushiSwap і "підключіть" до неї свій гаманець.

4. Тепер ви можете обміняти BNB на BCOIN

Тепер, коли ви підключилися, ви можете обмінюватися сотнями монет, і навіть BCOIN.

Що таке Bomber Coin?

Bomber Coin є нативним токеном в Bomb Crypto — грі Play-To-Earn, у якій гравці керують групою героїв-кіборгів-підривників, які займаються пошуком BCOIN та боряться з монстрами.

Цю гру створив Senspark, незалежна в’єтнамська компанія з розробки ігор, яка спеціалізується на мобільних іграх для платформ Android та iOS. Bomb Crypto – це їхній перший ігровий проєкт на блокчейні.

Bomb Crypto має для героїв NFT, які можна отримати за допомогою викупу, бай-іну та ринкового аукціону. У грі є наступні режими: режим пошуку скарбів, режим історії та режим битви.

BCOIN можна використати для купівлі та продажу предметів NFT або навіть власне підривників. Це стандартизований токен, що працює на Binance Smart Chain.

Чи варто купувати Bomber Coin сьогодні?

Bomber Coin може стати вигідною інвестицією, але варто з недовірою сприймати усі цінові прогнози. Ігрові токени P2E дуже популярні, як і ігри, де їх використовують. Якщо інтерес до гри ослабне, то ваші інвестиції знеціняться.

Прогноз ціни на Bomber Coin

Сайт Crypto Predictions робить досить стримані прогнози щодо токена BCOIN від Bomb Crypto. Наразі він торгується приблизно за 1 долар і, за прогнозами, завершить місяць трохи вище, десь на рівні 1,73 долара. Аналітики цього ресурсу передбачають, що в березні 2022 року він зросте до 2,2 долара.

Наступного місяця Bomber Coin дещо знизиться, і на кінець квітня 2022 року токен коштуватиме трохи менше 2 доларів. Максимум, за який він буде торгуватися в квітні, становить 2,7 долара, а мінімум – 1,84 долара.

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