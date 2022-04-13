На паризькому самміті Blockchain Week B.T.E. BOTLabs Trusted Entity GmbH (BT.E) оголосила про запуск додатка web3name, що дозволяє створювати ім’я користувача, яке представляє вашу цифрову ідентичність, як стало відомо Coin Journal із пресрелізу.

Ці імена можна прив’язати до адрес на KILT та в екосистемі Polkadot.

Додаються додаткові рівні перевірки

Окрім того, користувачі можуть прив’язати свої аккаунти в Twitter, Twitch, GitHub, електронну пошту та інші облікові дані SocialKYC до своєї особи та запровадити додаткові рівні перевірки. Протягом обмеженого часу користуватися web3name можна безкоштовно.

Унікальна цифрова ідентичність в епоху Web3

Користувачі можуть мати лише один web3name для одного ідентифікаторе, але можна створювати декілька ідентифікаторів з різними web3name, наприклад, робочий ідентифікатор, ідентифікатор коллатора, ігровий ідентифікатор тощо.

У KILT цифрова ідентичність побудована на основі децентралізованого ідентифікатора (DID), який представлений у вигляді конкретного буквено-цифрового рядка, унікального для кожного користувача, та у формі будь-яких облікових даних, які користувачі вирішать додати до цього ідентифікатора.

Як тільки користувач отримає своє ім’я, воно назавжди буде належати йому. Ніхто інший не зможе претендувати на нього, проте він може вирішити повернути його назад у всесвіт web3name. Додаткові комісії чи плата за оновлення не стягуються.

Ідентифікатор, прив’язаний до адреси KILT

Такий ідентифікатор можна прив’язати до вашої адреси KILT, а також до будь-якої або до всіх ваших адрес в екосистемі Polkadot, щоб іншим було легше посилатися на вас. У майбутньому це також пошириться на ланцюги за межами екосистеми Polkadot.

Коллатори та валідатори

web3name можна легко прив’язати до будь-якої кількості адрес на будь-якому блокчейні в екосистемі Polkadot. Зробити це можна за допомогою гаманця KILT Sporran (або будь-якого іншого гаманця, що підтримує API розширення polkadot.js), хоча він базується на блокчейні KILT.

Підвищення ідентичності

web3name має сприяти підвищенню ідентичності. Він призначений доповнити адресу, а не замінити її. Хоча web3name можна прив’язати до адреси, але не рекомендується використовувати його як повну заміну адреси, адже: