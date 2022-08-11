Блокчейн – це таємнича та спокуслива технологія, на якій працює біткоїн та багато інших криптовалют. Чим далі розвивається ця галузь, тим більше і більше застосувань з’являється для цієї новітньої технології, яку винайшов Сатоші Накамото у 2008 році, тоді ж він написав офіційну документацію для біткоїну.

Сьогодні я взяв інтерв’ю у генерального директора Brightvine Джо Велланікарана, і ми з ним обговорили один із цих способів застосувань. Brightvine — блокчейн-платформа з фіксованим прибутком, яка з’єднує емітентів високоякісних реальних активів із цифровими інвесторами.

Ще в березні я брав інтерв’ю у Джо, і ми обговорили заяву про партнерство з Angel Oak Capital Advisors, технологічним підрозділом компанії Angel Oak Companies, який працює над інноваційними іпотечними рішеннями. Метою такого партнерства було використати платформу Brightvine для вивчення нових шляхів інвестування для інвесторів.

Сьогодні вони повідомили про перший результат цієї співпраці – перший в історії банківський випуск субординованого боргу з використанням блокчейн-технології. Він називається BFNS 2022-1 і являє собою сек’юритизацію субординованого боргу на 147,55 млн доларів США.

Звичайно, у мене виникло декілька питань.

CoinJournal (CJ): Чи можете підсумувати, в чому саме криється перевага залученого капіталу та вашого блокчейн-проєкту, для тих, хто, можливо, не чув про ваш підхід?

Джо Велланікаран (Д.В.): Коли йдеться про типову сек’юритизацію, то тут процес узгодження актуальних документів і даних між кількома учасниками здійснюється вручну і є трудомістким. Завдяки Brightvine Portal можна миттєво перевірити кожен документ на наявність незмінних записів блокчейну, і таким чином гарантувати, що документи, які використовуються всіма сторонами, завжди точні та актуальні. Розподілений реєстр гарантує, що кожного разу, коли оновлюється точка даних, ці зміни відображаються в усіх учасників в режимі реального часу.

CJ: Ми говорили з Вами про партнерство між Brightvine та Angel Oak, коли про це стало відомо у другому кварталі цього року. Це ваша перша співпраця, ви її відкладали через падіння ринків?

Д.В.: Наше партнерство з Angel Oak відбувається точно за графіком: ми активно співпрацюємо з ними з моменту, коли ми зробили таку заяву, і працюємо над тим, щоб Brightvine Portal міг підтримувати різноманітні класи їхніх активів, щоб можна було скористатися всіма перевагами основних функцій Brightvine Portal, як-от більш ефективний процес сек’юритизації, розподіл даних між сторонами у режимі реального часу та документи, перевірені блокчейном.

CJ: Наскільки вплинули хаос останніх кількох місяців та ведмежий розворот на це партнерство загалом?

Д.В.: Попри падіння на крипторинках багато великих установ стали за останні кілька місяців чемпіонами блокчейн-технології. У будь-якому разі, зараз, як ніколи, доцільно використовувати найкращі технології, щоб створити найбільш безпечну, ефективну та точну фінансову інфраструктуру. Ми розглядаємо наше партнерство з Angel Oak та результати BFNS 2022-1 як перші кроки з-поміж тих багатьох цікавих партнерських угод, що будуть в нас у довгостроковій перспективі.

CJ: Останнім часом ринок нерухомості демонструє ознаки ослаблення, що ви думаєте з цього приводу?

Д.В.: Ми чули, як державні установи та інші організації благали, щоб приватний сектор активізувався і допоміг з ринком житла, і це те, що ми прагнемо зробити. Brightvine прагне збільшити ліквідність для іпотечних кредитів, цінних паперів з фіксованим доходом та нерухомості, створюючи нову технологічну інфраструктуру, яка зможе з’єднати ці ринки з новими видами цифрових інвесторів. Незалежно від того, ставки будуть зростати чи знижуватися, люди все одно потребуватимуть іпотечних кредитів, і наша роль полягає в тому, щоб допомогти підвищити ефективність базової частини цієї фінансової інфраструктури.

CJ: Як ви гадаєте, в рамках цього циклу зникне стільки ж криптопроєктів, як і минулої криптозими?

Д.В.: Те, що ми зараз спостерігаємо на крипторинку, — це невелике скорочення та корекція, адже проєкти стають успішними (чи зазнають невдачі). У той же час традиційні та передові компанії намагаються підготуватися до майбутнього Web3. Коли ця криптозима закінчиться, буде наступна велика хвиля компаній і продуктів, і переможцями стануть ті, хто подолає розрив між TradFi і DeFi та створить щось нове, і тоді завдяки цифровій трансформації у нас буде по-справжньому децентралізоване майбутнє.

CJ: Як підвищення ставок ФРС, яке, очевидно, впливає на іпотечні кредити, позначиться в майбутньому на вашій співпраці та бізнес-моделі?

Д.В.: Оскільки ФРС підвищує ставки, людям стає важче брати кредити, але попит на житло та потреба в іпотеці нікуди не подінуться. Ми вважаємо, що ефективність і новий попит, які Brightvine може принести на ці ринки, можуть з часом допомогти знизити ставки.