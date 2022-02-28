За повідомленням BBC, BP (British Petroleum) під тиском уряду Великої Британії позбавиться 19,75% акцій «Роснафти». Вони володіли часткою цієї російської державної нафтової компанії починаючи з 2013 року.

Головний виконавчий директор BP Бернард Луні вирішив негайно вийти з Ради директорів «Роснафти». По його стопах пішов і колишній гендиректор BP Боб Дадлі.

«Роснафта» дає відповідь

Як повідомляють російські інформаційні агентства, у «Роснафті» заявили, що таким чином зруйнували три десятиліття успішної співпраці, і що нібито рішення BP було прийнято під «безпрецедентним політичним тиском».

За словами голови BP Хельге Лунда, напад Росії на Україну «має трагічні наслідки в усьому регіоні». BP справді працює в Росії більше трьох десятиліть і має «блискучих російських колег», визнав Лунд. Однак напад Росії змінив ситуацію на діаметрально протилежну. Лунд повідомив:

Правління BP все ретельно обдумало і дійшло висновку, що наша співпраця з державним підприємством «Роснафта» просто не може продовжуватися.

Хто отримає частку акцій?

Було б нерозумно негайно продавати частку акцій потенційно невідповідному покупцеві. Натомість нафтова компанія вирішила «позбутися» її. Це допоможе розірвати фінансові зв’язки з «Роснафтою», відійти від правління та припинити отримувати дивіденди.

За словами представників компанії, поки що рано говорити про те, як вирішать розпорядитися пакетом акцій. Його можуть продати або конфіскувати.

П'ята частина прибутку BP припадає на «Роснафту»

Згідно з останнім річним звітом BP, який опублікували два тижні тому, «Роснафта» принесла їм 2,7 мільярда доларів прибутку, що становить близько 20% від загальної суми.

Британська нафтова компанія сплатить 11 мільярдів доларів валютних втрат, які накопичилися за останні кілька років. Вартість її частки буде оплачуватися окремо.

Нафта піднялася вище 100 доларів

Нафта перевищила 100 доларів (74 фунти стерлінгів) за барель і сягнула семирічного максимуму. Окрім того, з'явилися новини, що норвезький енергетичний гігант Equinor оголосив, що також почне виходити зі спільних проєктів у Росії.

UPS і FedEx також призупинили здійснювати всі свої послуги в Росії та за її межами. Компанія United Parcel Service Inc. (UPS) оголосила, що посилки, які відправили в Україну та Росію, там, де це можливо, повернуть відправникам без додаткової плати.