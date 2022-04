Велика Британія робить цей та інші кроки, щоб позиціонувати себе як глобальний центр інноваційних криптовалютних технологій, про це повідомив міністр економіки та фінансів на британському Тижні фінансових технологій 2022.

Велика Британія збирається включити стейблкоїни в свою нормативну базу стосовно електронних платежів, і таким чином сприяти подальшому впровадженню цих активів по всій країні.

Такі плани оприлюднили в понеділок, коли один із урядовців розкрив їх під час конференції InnFin Global Finance Summit в Лондоні.

За словами міністра економіки та фінансів Джона Глена, уряд намагається знайти відповідні та практичні кроки, завдяки яким Велика Британія буде в авангарді криптоінновацій.

Уряд хоче, щоб країна стала «глобальним центром» для криптотехнологій та інвестицій, як повідомив Глен.

І один із кроків передбачає поступове доопрацювання нормативної бази країни, щоб стейблкоїни стали законним платіжним засобом для споживачів. Ці кроки також будуть спрямовані на підтримку емітентів стейблкоїнів і постачальників послуг.

Також серед рекомендацій Мінфіну є ідея про те, що зростання простору цифрових активів може сприяти розширенню діапазону варіантів для споживачів. Таким чином, уряд Великої Британії розглядає новий регуляторний підхід, який, можливо, буде підтримувати не тільки сектор стейблкоїнів, але й інші сектори широкого ринку цифрових активів.

«Якщо криптотехнології стануть важливою частиною майбутнього, то ми, британці, хочемо долучитися до цього», – заявив Глен на британському Тижні фінансових технологій 2022.

Плани включити стейблкоїни в нормативне середовище Великої Британії з'явилися ще минулого року. Однак ця ідея отримала нове дихання.

У понеділок в Міністерстві фінансів (Міністерство економіки та фінансів Великої Британії) заявили, що канцлер казни Ріші Сунак попросив Королівський монетний двір створити NFT і випустити його до літа.

