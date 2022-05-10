Біткоїн (BTC) продовжує падати вже 5 днів поспіль. Криптовалюта з гігантською капіталізацією ризикує вийти на ведмежий ринок лиш за кілька тижнів після того, як вона піднялася вище позначки в 45 000 доларів. Та оскільки монета продовжує слабнути, інвестори стикаються з серйозною дилемою: варто тримати чи продавати цей актив? Нижче зробимо аналіз, а спочатку розглянемо кілька важливих моментів:

Біткоїн втратив ключову підтримку на рівні 35 000 доларів, яка є психологічно важливою позначкою.

Під час внутрішньоденної торгівлі монета навіть впала нижче 31 000 доларів, хоча згодом відновилася.

Цілком ймовірно, що найближчими днями на ринку криптовалют триватимуть широкі розпродажі.

Джерело даних: Tradingview

Біткоїн (BTC): тримати чи продавати?

Найбільша дилема, з якою зіштовхуються інвестори в біткоїн, — тримати його чи продавати. Давайте розглянемо цю проблему під різними кутами зору. З одного боку, якщо ви придбали BTC кілька років тому, ви все одно маєте прибутки. Проте більшість інвесторів зосереджують свою увагу на майбутніх перспективах, а не на тому, що вже сталося.

Отож, щоб вирішити, варто тримати чи продавати BTC, важливо знати, куди він рухається. Період слабкості, який ми спостерігаємо протягом останніх кількох тижнів, закінчиться не скоро. Через уповільнення світової економіки та зростаючу інфляцію криптоактиви знижуються.

Ці економічні умови найближчим часом не зникнуть, тому інвестори BTC мають бути готові до тривалого періоду волатильності. Тим не менш, BTC все ще тримається. Можливо, монета підніметься вище 50 000 доларів до кінця року.

Що означає поточний розпродаж

У 2022 році розпродажі в криптопросторі стали дуже поширеним явищем. Однак, схоже, біткоїн тут грає вирішальну роль, адже він корелює з ринками акцій.

Можливо, зараз відбувається остаточна корекція біткоїну. Таким чином, було б краще зачекати, доки його цінова дія трохи стабілізується, а потім вже купувати BTC.