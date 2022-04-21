Біткоїн сягнув внутрішньоденного максимуму в 42 562 долари, це максимальний рівень за тиждень.

Аналітики стверджують, що якщо він зможе утриматися вище 43 000 доларів, то пара BTC-USD може піднятися до 50 000 доларів або й вище.

За словами аналітик, це стане можливим, якщо сформується візерунок перевернутої голови та плечей.

Минулого тижня біткоїн піднявся від мінімуму в 39 000 доларів, однак негативним настроям на ринку сприяли розпродажі з боку китів (на тлі продажів, викликаних податковим сезоном в США). Проте, незважаючи на значне розвантаження, адреси китів, які володіють 10 000 BTC або більше, від початку 2021 року продовжують накопичувати біткоїн.

За словами шанованого криптоаналітика Rekt Capital, ключовий ціновий рівень, за яким варто спостерігати, становить 43 000 доларів.

Він стверджує, що деякі солідні власники продавали ВТС на цьому рівні і припускає, що бики тут зіштовхуються з проблемою. Якщо вдасться подолати цей рівень, то BTC зможе піднятися вище в діапазоні 43 000-50 000 доларів.

«Кількість унікальних адрес, на яких знаходиться як мінімум 10 000 BTC, зростає починаючи з 21 лютого. Тим не менш, формуються перші ознаки нижнього максимуму, оскільки деякі кити ліквідували свої позиції, коли біткоїн сягнув 43 000 доларів», – зазначив аналітик у Тwitter в середу.

Чи можливий розворот тренду для BTC?

Популярний аналітик і трейдер Майкл ван де Поппе також вважає позначку в 42 500–43 000 доларів ключовим рівнем для «биків». Він припускає, що якщо біткоїн закриє день вище цього рівня, то збільшиться кількість покупців, і завданням на наступний день стане позначка в 46 000 доларів.

При такому сценарії бичачий забіг до 50 000 доларів цілком реальний.

«Якщо ринок хоче побачити продовження, він має зламати для біткоїну цей поріг десь на рівні 42 300 доларів. Це буде і денним проривом. Якщо вдасться його зламати, то припускаю, що зовсім скоро біткоїн спробує подолати позначку в 46 000 доларів і, можливо, навіть 50 000».

Криптотрейдер Ден Гамбарделло підкреслює, що формування візерунка перевернутої голови та плечей свідчить про можливий прорив. Такий шаблон — це звичайний індикатор, який трейдери використовують для визначення потенційного розвороту тенденції.

Якщо ціна зможе подолати цей поріг і утриматися вище лінії горловини (висхідна вигнута лінія), то висота моделі передбачає, що можливе повторне тестування вище 46 000 доларів. Якщо цей сценарій не реалізується, то, звичайно, біткоїн може почати падати і сягнути нещодавніх мінімумів.

«Висхідна вигнута лінія біткоїну прямує до 46 000 доларів», – заявив Гамбарделло, засновник Crypto Capital Venture.

Візерунок перевернутої голови та плечей на 6-годинному графіку. Джерело: Ден Гармбаделло у Twitter.

Трейдер під псевдонімом HornHairs повідомив , що структура ринку на 12-годинному графіку свідчить про можливість нового імпульсу. Він зазначає, що будь-яка нова просадка дає можливість придбати біткоїн.

«12-годинний графік підтвердив, що ринок прорвався вгору, тому зараз варто купувати», – написав він у Twitter в середу вранці.

На момент написання статті біткоїн торгувався десь за 42 528 доларів, тобто за останні 24 години він піднявся на 1,1%.