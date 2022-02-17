Як дізнався CoinJournal з пресрелізу, Bullieverse, один із перших 3D-метавсесвітів, націлений на творців контенту, зібрав 4 мільйони доларів у раунді фінансування, який проводив фонд OKX Blockdream Ventures.

Серед інших відомих інвесторів Web3, які взяли участь у фінансуванні, були компанія 6th Man Ventures (яку створив співзасновник TheBlock Майк Дудас), Fundamental Labs, C² Ventures, Spark Digital Capital, GravityX, Rainmaker Games, Good Games Guild, Shima Capital, Mintable, DWeb3 тощо.

Захоплюючий метавсесвіт

Bullieverse — це захоплюючий відкритий метавсесвіт для спільноти творців та гравців. Геймери отримують справедливу та прозору монетизацію їхньої діяльності, яка лежить в основі економіки «Грай та заробляй», та і загалом цікавий досвід.

Лінійка продуктів постійно розширюється

Асортимент продуктів Bullieverse постійно розширюється. Першою великою грою в цьому метавсесвіті є The Bear Hunt, яка стане доступною для широкого загалу в першому кварталі 2022 року. На даний момент можна зареєструватися в грі, вбивати ведмедів і отримувати унікальні Bear NFT в якості нагороди.

Сріні Анала, генеральний директор і співзасновник Bullieverse, повідомив:

Закриття цього раунду фінансування є важливою віхою на шляху розвитку Bullieverse. Тепер у нас є вся необхідна рушійна сила, щоб реалізувати наше бачення платформи метавсесвіту. Ми зосередимося на нашій основній темі «Грай, заробляй, володій та набувай досвіду» і реалізуємо наші продукти та плани розвитку. Існує не так багато проєктів Web 3.0, які мають реальний продукт ще до запуску токена, і ми є одними із них. Також наша гра стала першою в 3D-метавсесвіті, що працює на Unreal Engine і має живу гру. Наступні 12-18 місяців стануть дуже важливими для реалізації наших планів, і ми з нетерпінням чекаємо, що з цього вийде.

Майк Дудас і Серж Кассарджян з 6th Man Ventures додали:

Ми інвестуємо в простір Web 3.0, і головними для нас є продукт та команда. Безсумнівно, Bullieverse є лідером серед ігор метавсесвіту, і тут працює дуже досвідчена та збалансована команда. І 6th Man Ventures, і Bullieverse вірять у реальний потенціал ігор для заробітку, і що вони зможуть розширити свої масштаби та зайняти провідні позиції в ігровій індустрії. Ми вже передчуваємо, як класно нам буде разом працювати.