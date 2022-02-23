Bware Labs зібрав 7 мільйонів доларів фінансування

Стартап Bware Labs, який створює платформу для децентралізованої інфраструктури API, що з’єднує споживачів даних блокчейну з вузлами, наданими незалежними постачальниками, зібрав 7 мільйонів доларів. Цей раунд провели після попереднього раунду фінансування, де зібрали 6 мільйонів, про це Invezz дізнався з пресрелізу.

Серед інвесторів були Infinity Ventures Crypto, Woodstock, Hypersphere Ventures, Blizzard, Figment, Axia8, Kosmos Ventures, Impossible Finance, Coingecko Ventures, Connext та інші.

Серед учасників попереднього раунду були GBV, Spartan Group та Morningstar Ventures, які також взяли участь і в останньому раунді.

Усуває залежність від операторів централізованих вузлів

Bware Labs прагне вирішити спільну для всіх проблему: сьогодні, щоб взаємодіяти з блокчейном, більша частина інфраструктури покладається на операторів централізованих вузлів. Такі сервіси є на основних блокчейнах, наприклад, Infura на Ethereum (ETH/USD). Infura — це традиційна компанія, яка приймає оплату в фіатних валютах.

Гарантує продуктивність і надійність без жодних компромісів

Окрім того, Bware Labs прагне вирішити проблеми з ненадійним доступом до блокчейну. Його кінцева мета — забезпечити надійність і продуктивність без жодних компромісів, а також перевищити стандарти, встановлені централізованими конкурентами.

Уперше в галузі постачальники вузлів будуть давати стимули і дозволять використовувати токени BWR для стейкінгу та заробляти за це винагороду, а також отримувати частку доходів платформи.

Забезпечує надійні потоки даних через RPC, WebSocket

Користувачі отримають послуги високої якості завдяки географічному розподілу вузлів, що забезпечить надійні потоки даних через RPC, WebSocket або традиційні протоколи HTTP REST залежно від конкретного ланцюга.

Флавіан Манеа, генеральний директор Bware Labs, так прокоментував:

Ми раді завершити цей інвестиційний раунд з двох основних причин. Одна з них стосується сили, яку ми привнесли в нашу команду, залучивши досвідчених інвесторів із криптовалютних та традиційних фінансів, великих технологічних проєктів та інших гравців у галузі інфраструктури. Інша причина пов’язана зі зростанням нашої компанії та розширенням наших технологічних пропозицій, які тепер можуть реалізовуватися прискореними темпами завдяки фінансуванню, яке ми отримали, та підтримці наших інвесторів.

Брайан Вівер, інженерний менеджер в Hypersphere додав:

Ми раді, що Нypersphere випала нагода співпрацювати з Bware Labs. Завдяки досвіду та баченню команди розробники можуть зосередитися на розробці багатоланцюгових додатків. До того ж, команді вдалося позбутися значної частини витрат на дорогу інфраструктуру. Bware створив сильну команду експертів, які здатні задовольнити вимоги сучасних проєктів і водночас розвиваються, щоб відповідати потребам майбутніх мереж та клієнтів.

Лідія Чіу, віце-президент з розвитку бізнесу в Ava (AVAX/USD) Labs, заявила від імені Blizzard:

Bware Labs грає ключову роль у розширенні та посиленні інфраструктури, яка доступна для розробників у спільноті Avalanche. З нетерпінням чекаємо, коли їхня команда та технології зроблять наступний прорив.