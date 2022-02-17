Макс Ферстаппен з Red Bull став чемпіоном Формули-1 у 2021 році.

Ця рекордна угода також дозволить Bybit працювати з Red Bull Racing над фан-токенами та навчальними програмами з блокчейну.

Платформа Bybit оголосила про багаторічну спонсорську угоду з Oracle Red Bull Racing, і вона стане першим в історії «головним партнером команди» Формули-1.

Окрім того, ByBit стане офіційним «криптобіржовим партнером» команди Формули 1, і у подальшому це допоможе встановити нові партнерські відносини, які сприятимуть розширенню кола шанувальників та впровадженню криптовалют.

Угода передбачає, що протягом трьох років Bybit вкладатиме у спонсорство з Red Bull Racing 50 мільйонів доларів на рік, як результат, сума підтримки за кілька років становитиме 150 мільйонів доларів. Як повідомили партнери, цю рекордну угоду виплатять криптовалютою (BIT, токен управління BitDAO).

Угоду Bybit з Redbull підписали одразу після найдраматичнішої гонки учасника команди Макса Ферстаппена, в результаті якої він став чемпіоном. На останньому колі останньої гонки сезону чемпіон Формули-1 2021 року став переможцем Гран-прі Абу-Дабі, а за сезон він здобув 11 перемог Redbull та 10 поул-позицій.

Бен Чжоу, співзасновник і генеральний директор Bybit повідомив:

«Нас надихають унікальна енергія та креативність Oracle Red Bull Racing. Ця команда змінила гру так, як цифрові активи змінили глобальну фінансову систему».

Партнери будуть спільно працювати над проєктами, які передбачають активацію NFT, випуск соціальних токенів, а також розвиток освітніх програм для впровадження блокчейн-технології, реалізацію позитивних новацій та поширення фінансовою інклюзії.

За даними пресрелізу, який опублікували 16 лютого, обидва партнери також працюватимуть над тим, щоб все більше жінок долучалося до блокчейну, і будуть їх підтримувати.

Найбільша спортивно-криптовалютна угода?

Ця трирічна угода наразі є найбільшою серед усіх спортивних угод, які укладались з криптокомпаніями, якщо говорити про суму річної спонсорської підтримки.

Для порівняння, гігантська угода Crypto.com вартістю 700 мільйонів доларів за право перейменувати Staples Center (зараз Crypto.com Arena) передбачає 35 мільйонів доларів на рік, які сплачуватимуть протягом 20 років.

Угода Algorand з Drone Racing League на 100 мільйонів доларів передбачає інвестиції розміром 20 мільйонів доларів на рік, які будуть сплачуватися протягом 5 років.