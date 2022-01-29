Як повідомляє Coin Journal, спираючись на прес-реліз, Bybit, одна з найбільш динамічно зростаючих криптовалютних бірж у світі, завершила інтеграцію основної мережі Arbitrum.

Завдяки цій інтеграції починаючи з 27 січня користувачі біржі можуть робити депозити та знімати кошти в токенах Ether (ETH), Tether (USDT) і USD Coin (USDC) у мережі Arbitrum.

Arbitrum позбавляє Ethereum перевантаження

Arbitrum має на меті зменшити перевантаження мережі Ethereum. Це рішення для масштабування Ethereum рівня 2 (L2) є одним із перших платформ, що може вирішити таку проблему.

Завдяки Arbitrum зменшились витрати на транзакції в Ethereum. Це стало можливим, тому що Arbitrum виконує операції поза ланцюгом і, щоб надати доказ, надсилає результати в основну мережу.

В очікуванні наступного рівня торгівлі

Рішення рівня 2, наприклад, Arbitrum, дозволяє будь-кому мати гарні результати, але користувачі Bybit не зможуть отримати надійну безпеку, адже блокчейн Ethereum її не гарантує. Це ще не все. Серед інших переваг Arbitrum: низька плата за газ, швидкість та висока пропускна здатність.

Найбільш надійна, стабільна і ліквідна біржа

Bybit став однією з найбільш надійних, стабільних і зручних криптобірж, а також має найвищу ліквідність. Біржа може похвалитися тим, що протягом року вона зросла на 99,99%, і при цьому не було простоїв і перевантажень.

Бен Чжоу, співзасновник і генеральний директор Bybit, прокоментував:

Arbitrum — це перспективна та інноваційна технологія масштабування, яку ми раді представити користувачам Bybit. Завдяки її децентралізованій, зручній та широкій підтримці екосистеми ми зможемо запропонувати всім криптоентузіастам продукти та послуги нового рівня.

Bybit вніс до скарбниці bitDAO 134 млн доларів

Як відомо з новин, Bybit оголосив, що надав Bitdao.io фінансування у розмірі 134 мільйони доларів в токенах Ether, Tether та USD Coin.

Як написали у твіту біржі, це є еквівалентом 2,5 базисного пункту (bps) обсягу торгівлі ф’ючерсами за період з 1 листопада до 31 грудня минулого року. Також біржа зобов’язалася робити регулярні внески.

Про Bybit

Bybit — це криптовалютна біржа, яку заснували в березні 2018 року. Вона надає професійну платформу, де криптотрейдери можуть отримати доступ до супершвидкого порівняльного механізму, відмінне обслуговування клієнтів і підтримку спільноти багатьма мовами.

Компанія надає інноваційні онлайн-послуги спотової та деривативної торгівлі, продукти для майнінгу та стейкінгу, а також підтримку API роздрібним та інституційним клієнтам по всьому світу.