Бичачий тренд Litecoin набирає обертів через оновлення Mimblewimble

Litecoin розпочав місяць зі зростання. Токен підскочив і тримається в зеленому.

За даними CoinMarketCap, на момент написання статті він виріс на 5,44%. Він сягнув максимуму в 111,45 і мінімуму в 105,02 долара за останні 24 години.

Та чому монета LTC зростає? Давайте глибоко зануримося і дізнаємося, що стоїть за поточним підвищенням ціни LTC.

Що таке Litecoin?

Перш ніж ми зануримося в поточний бичачий тренд Litecoin, важливо ознайомитися з оновленням Mimblewimble і блокчейном Litecoin.

Litecoin — це блокчейн, який забезпечує безпечні, швидкі і недорогі платежі за допомогою блокчейн-технології. LTC є його нативним токеном.

Оновлення Mimblewimble є унікальною системою безпеки, яка прагне гарантувати безпеку транзакцій, здійснених через мережу Litecoin.

Чому ціна Litecoin (LTC) зростає?

Після завершення довгоочікуваного оновлення Mimblewimble Litecoin отримав бичачий імпульс. Платформа Litecoin розроблялася протягом двох років, і вона буде значною мірою забезпечувати конфіденційність транзакцій в мережі.

Оновлення відбувалося за допомогою Mimblewimble Extension Block (MWEB), який допомагає користувачам впевнено виконувати свої транзакції. Після оновлення мережа відновила свою потужність у мережі.

Нинішнє підвищення цін на Litecoin в основному виникло через оновлення, яке разом із макрофакторами викликало тиск продажів. І в лютому будуть відчуватися відголоски цього оновлення. Очікується, що масовий бичачий тренд продовжиться.

Нещодавнє оновлення стало однією з найбільш розкручених подій для спільноти Litecoin.

LTC MWEB activation rules:

> Every 8064 block window starting at block height 2,217,600 it checks if at least 6048 signaled for bit 4. If yes, it activates in the next window. After 2,427,264, if it still hasn't met 75%, it activates anyway. — Guy Corem (@vcorem) January 30, 2022

Коли вони отримають код інтеграції, спільнота Litecoin і майнери можуть увійти в Mimblewimble. Після завершення лімітів визначать дату активації цієї пропозиції.