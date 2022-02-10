Останні кілька днів Solana (SOL) зростала і сприяла прибуткам більшості альткоїнів. Дійсно SOL вражаюче виріс і перевищив позначку в 140 доларів США. Але монеті не вдалося подолати важливу зону опору. В результаті чого бичачий тренд, який спостерігався певний час, тепер змінюється. Розглянемо деякі важливі моменти:

SOL піднявся вище 140 доларів і зіштовхнувся з великим опором на рівні 144 доларів, і відтоді монета не змогла подолати цю перешкоду.

В результаті чого альткоїн різко впав з цих максимумів, на момент виходу статті він торгувався фактично за 112 доларів.

Проте спостерігається деяка ненаправлена консолідація на рівні 110 доларів, і ми очікуємо, що SOL незабаром спробує перевищити 144 доларів.

Джерело даних: Tradingview.com

Чи просяде Solana (SOL) до 135 доларів?

Технічні індикатори, схоже, свідчать про те, що SOL готова до ще одного висхідного тренду. Протягом останніх кількох днів цей альткоїн піднявся до 140 доларів, та він не зміг подолати важливу зону опору в 144 доларів.

Ця слабкість вплинула на цінову дію, і наразі SOL впав до 112 доларів. Проте ми очікуємо, що тут бики його підберуть. Скоріше за все, SOL спробує знову подолати свою тижневу зону опору в 135 доларів і навіть підскочить до 140 доларів.

Це означає, що поточна ціна зросте майже на 20%. Однак, якщо SOL не вдасться утримати рівень підтримки в 110 доларів, токен може опуститися до 101 долара і в кінцевому підсумку впасти до 93 доларів найближчим часом.

Чому інвестори купують Solana (SOL)

Наразі Solana (SOL) є одним з найпопулярніших токенів. Він приваблює й індивідуальних, та інституційних інвесторів.

Solana вважають найбільш перспективним прямим конкурентом Ethereum. Цей блокчейн пропонує кращу швидкість, низькі комісії та чудову масштабованість. Останні кілька років Solana активно працює над розвитком своєї екосистеми. На сьогоднішній день це одна з найвідоміших мереж.