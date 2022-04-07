Битва мем-монет: Чому SHIB може затьмарити DOGE у 2022 році

Той факт, що Shiba Inu долучилась до простору метавсесвіту, змінив усю гру

Все більше людей використовують Dogecoin, тому ця мем-монета має великий потенціал у 2022 році.

Shiba Inu заходить в метавсесвіт, який є важливим сектором ринку, що постійно розвивається і крокує в майбутнє.

Завдяки тому, що Shiba Inu долучилася до простору метавсесвіту, ця монета має кращі перспективи, аніж DOGE.

Dogecoin DOGE/USD став першою мем-монетою на ринку криптовалют, він з'явивсвя майже десять років тому. Хоча довколо нього була потужна спільнота протягом багатьох років, але Dogecoin почав активно набирати обертів лише у 2020 році після того, як Ілон Маск почав розкручувати цей токен. У травні 2021 року Dogecoin сягнув рекордного максимуму, і хоча відтоді він не зміг піднятися до тих рівнів, зараз, в принципі, він демонструє непогані результати. Щоб вам було більш зрозуміло, Dogecoin роками обходився без команди розробників. Команда повернулася до роботи в 2021 році і зараз продовжує вдосконалювати код.

Разом з тим Ілон Маск продовжує демонструвати свою непохитну підтримку Dogecoin. Наприкінці 2021 року Маск повідомив, що Tesla буде приймати Dogecoin в якості оплати своїх товарів. Тепер багато інших великих компаній, наприклад, Dallas Mavericks, приймають платежі в Dogecoin. Все це свідчить про те, що фундаментальні показники Dogecoin зростають, і вказує на те, куди може рухатися ціна цієї монети в майбутньому.

Зі свого боку, Shiba Inu SHIB/USD є найефективнішою мем-монетою на сьогоднішній день. Дійсно можна стверджувати, що це найбільш результативний актив, особливо якщо правильно визначити час. У період 2020-2021 і менше ніж за рік Shiba Inu принесла інвесторам прибутки у розмірі 48 000 000%. З листопада 2021 року ціна на Shiba Inu зупинилася, однак її фундаментальні показники стали міцнішими.

Наприклад, Shiba Inu тепер має децентралізовану біржу під назвою Shibaswap. Окрім того, Shiba Inu працює над власним метавсесвітом і вже готова запропонувати 1 мільйон земельних ділянок, ціна яких становить від 0,1 до 0,2 ETH. Завдяки усім цим розробкам Shiba Inu її вартість може почати зростати.

У чому перевага SHIB над DOGE

Хоча і Dogecoin, і Shiba Inu мають гарні перспективи на 2022 рік, безсумнівно, SHIB має перевагу. Потенціал Shiba Inu криється в тому, що цей проєкт долучився до метавсесвіту. Метавсесвіт має велике майбутнє, і в найближче десятиліття його вартість може становити трильйони доларів. Для такої криптовалюти, як Shiba Inu, довкола якої вже був ажіотаж, метавсесвіт може стати каталізатором для експоненціального зростання як у короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі.

Висновок

Обидві мем-монети, і Dogecoin, і Shiba Inu мають високий потенціал у 2022 році. Однак завдяки тому, що Shiba Inu долучилася до метавсесвіту, ця монета має перевагу над Dogecoin і може зростати у геометричній прогресії.