Новітній продукт Cake DeFi дозволить користувачам максимізувати прибутки в просторі децентралізованих фінансів (DeFi).

Cake DeFi, сінгапурська фінтех-платформа, яка робить послуги та додатки в секторі DeFi доступними для всіх, повідомила сьогодні про запуск свого продукту Borrow (позика).

Як стало відомо Coinjournal із пресрелізу, послуга кредитів дозволить користувачам Cake DeFi зміцнити свої криптопортфелі, а також дасть можливість підвищити їхні прибутки.

Платформа Cake DeFi зазначила, що завдяки Borrow користувачі зможуть брати позику в Decentralized USD (DUSD), передаючи під заставу біткоїн (BTC), ефір (ETH), Tether (USDT), USD Coin (USDC) і DFI.

Трейдери та інвестори зможуть комбінувати ці криптовалюти для застави, головне, щоб принаймні 50% застави становив токен DFI.

Доктор Джуліан Госп, співзасновник і генеральний директор Cake DeFi, заявив:

«Ми раді запустити Borrow, завдяки якому користувачі отримають більше ліквідності для інвестування в послуги DeFi і при цьому збережуть свої активи. DeFi-сектор дає людям можливість отримувати пасивний прибуток від своїх криптовалют, причому не потрібно постійно здійснювати торговельні угоди. Ми в Cake DeFi прагнемо й надалі пропонувати нашим користувачам такі інноваційні послуги».

Команда додала, що позиченим DUSD можна скористатися, щоб придбати речі або щоб інвестувати в продукти, які приносять пасивний прибуток, наприклад, кредитування, стейкінг і видобуток ліквідності від Cake DeFi.

За даними Cake DeFi, завдяки позикам користувачі матимуть кращі варіанти, ніж просто зберігати свої токени. Надаючи ліквідність мережі, в якості винагороди вони отримують пасивний прибуток.

Cake DeFi позиціонується як регульована фінтех-платформа, яка надає доступ користувачам до послуг DeFi. Минулого року ця платформа активно зростала: протягом року користувачам виплатили понад 230 млн доларів.

У компанії заявили, що вони зосередяться на тому, щоб розширити свою клієнтську базу, щоб до кінця року мати під управлінням 10 млрд доларів.