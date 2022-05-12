Cardano (ADA) сягнув нових мінімумів. Чому гірше ще попереду

Оскільки ринок криптовалют переживає один із найгірших падінь за останні роки, Cardano (ADA) досяг нового мінімуму. Вперше за кілька місяців ця монета опустилася нижче 0,5 долара. Це вже погана новина, але гірше для ADA ще попереду. Ось що потрібно мати на увазі:

Тільки за останні 24 години ADA впала на понад 30%.

Це вперше за кілька місяців, що Cardano перевищив позначку в 0,5 долара.

За прогнозами, збитки збільшаться, оскільки загальний ринок переживає різку корекцію.

Джерело даних: Tradingview

Аналіз ціни Cardano: попереду важкі часи

Після того, як монета ADA впала майже на 65% від травневих максимумів, можна подумати, що гірше для неї вже позаду. Але зараз монета лише заходить на ведмежий ринок. Після того, як вперше за кілька місяців вона впала нижче 0,5 долара, ми очікуємо, що монета й далі буде знижуватися.

Цілком можливо, що ADA опуститься до своєї наступної підтримки на рівні 0,35 долара і лише потім може знайти якийсь попит. Це означає, що поточна ціна впаде приблизно на 25%. Також вартість ADA знизиться майже на 100% від найвищої ціни цього місяця.

Єдиним позитивним знаком у нинішній ситуації є показник RSI. Цей індикатор імпульсу ADA перемістився до зони перепроданості. Таким чином, ризик великого розпродажу відносно обмежений. Але оскільки апетити інвесторів до криптовалют знижуються, найближчими днями ADA стане важче знаходити покупців.

Варто тримати чи продавати ADA?

Оскільки втрати Cardano збільшуються, можливо, легше було б просто продати цей актив та обмежити свої ризики. Проте ми й досі вважаємо, що ADA — це одна з небагатьох монет на ринку, яку варто тримати в своєму портфелі. Хоча найближчим часом монета не повернеться до 1 долара, ми очікуємо, що вона підніметься до 0,75 долара після того, як сягне дна на рівні 0,35 долара.