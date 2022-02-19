Cardano (ADA) зростає після втрат у двох сесіях поспіль

Останніми тижнями Cardano (ADA) демонструє велику волатильність. Під час січневого спаду криптовалют ця монета сягнула нових мінімумів, проте вже дещо відновилася, але за розміром прибутків вона відстає від деяких основних монет. Та чи є у неї потенціал для зростання? Адже протягом останніх двох торгових сесій монета торгувалася в мінусі. Розглянемо деякі основні моменти:

На момент написання статті Cardano продемонстрував деякі ознаки розвороту нисхідного тренду.

Монета торгується за 1 долар, тобто за останні 24 години вона знизилась приблизно на 4%.

Останні кілька тижнів Cardano має потужну підтримку на рівні 1 долар.

Джерело даних: Tradingview

Cardano (ADA): чого очікувати найближчими днями

Останні кілька тижнів геополітична напруженість у Східній Європі серйозно позначається на настроях криптоінвесторів. Підрахували, що через загрозу війни фактично втратили понад 160 мільярдів доларів у криптовалюті. З огляду на це найближчими днями варто очікувати значних коливань Сardano (ADA).

В центрі уваги має бути рівень підтримки в 1 долар. Незважаючи на величезний тиск продажів, бики ADA міцно утримували цю підтримку. Якщо монета зможе триматися вище 1 долара, то тоді може піднятися і до 1,5 долара. Але якщо вона впаде нижче 1 долара, то варто очікувати ще більших втрат.

Чи варто сьогодні купувати Cardano (ADA)?

Cardano (ADA) завжди був і залишається чудовим варіантом для довгострокових інвестицій. Але через волатильність цін, яку він демонструє останніми тижнями, інвесторам досить складно передбачити напрямок руху цього активу.

Правда в тому, що ADA — це одна з тих небагатьох монет на ринку, які мають бути у вашому портфелі. Раніше вона вже неодноразово приносила прибутки, має чудові фундаментальні основи та велику довіру в криптопросторі.