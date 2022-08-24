Cardano – найпопулярніша криптовалюта в Instagram

Основні ідеї

Шанувальники Cardano є найбільш активними, тому ця монета вважається найпопулярнішою монетою в Instagram

Tether є найбільш суперечливим активом, адже у нього найбільша кількість коментарів на публікацію

Про біткоїн пишуть на 55% більше публікацій на добу, аніж про Ethereum

Tezos має найбільшу середню кількість вподобайок на допис

Вступ

Сьогодні Instagram став невід’ємною частиною нашого життя. Зараз майже неможливо відвідати світський захід так, щоб наступного дня не побачити світлин з нього на потужній платформі для обміну фото та відео від Марка Цукерберга.

Хоча криптовалюту, в основному, обговорюють на таких платформах, як Twitter або Reddit, та Instagram також не зміг залишитися осторонь.

Нам було цікаво, які монети є найпопулярнішими на цій платформі, тому для 50 найбільших криптовалют за ринковою капіталізацією ми розробили зважений індекс, що оцінює середню кількість щоденних публікацій, а також середню кількість вподобайок та коментарів до публікацій.

Cardano – найпопулярніший хештег в Instagram

Шанувальники Cardano є найбільш завзятими прихильниками криптовалюти, і проведене нами дослідження беззаперечно підтверджує цю думку. Згідно із нашим зваженим індексом, це найпопулярніша криптовалюта в Instagram. Хоча за середньою кількістю щоденних публікацій вона займає 9-е місце, однак за середньою кількістю вподобайок та коментарів до публікацій ця монета займає 5-у сходинку.

У топ-5 потрапили і два стейблкоїни: Binance USD на 2-ій сходинці та Tether на 4-ій. Цікаво, що у випадку з Tether про нього щодня виходить десь в середньому 18 публікацій, і це досить посередній показник. Однак за кількістю вподобайок та коментарів цей стейблкоїн посідає 3-ій та 2-ий щабель відповідно, а це, можливо, свідчить про палкі дискусії серед користувачів соцмереж щодо надійності його резервів, які так активно обговорюються.

Також до п’ятірки кращих увійшли Ethereum та Solana (два важковаговики в секторі DeFi), а Uniswap не зміг потрапити до топ-5.

Біткоїн обговорюють найчастіше в щоденних дописах

За ринковою капіталізацією біткоїн посідає 1-у сходинку, також він лідирує і за кількістю публікацій (9600 дописів на добу). Це на колосальні 55% більше, аніж середньодобова кількість дописів стосовно Ethereum (він займає 2-у сходинку і має 6200 публікацій).

Це вдвічі більше, аніж у Binance USD, що займає 3-ю сходинку і має 4200 публікацій. Як не дивно, але Dogecoin може похвалитися лише 4-м місцем в цьому рейтингу, адже про нього пишуть 2200 публікацій на добу.

Криптовалюту Tether коментують найбільше

Tether, який, як зазначалося вище, має суперечливий характер, став лідером за середньою кількістю коментарів до публікації – їх у нього 199.

Це й не дивно, адже монета грає важливу роль для ліквідності, яка лежить в основі всієї криптовалютної екосистеми, і водночас вона провокаційна, адже має досить суперечливу природу.

Примітно, що Ethereum за цим показником посідає лише 10-у сходинку, а біткоїн знаходиться ще нижче – на 14-ьому місці. Aave (токен DeFi ERC-20) займає 2-ий щабель після Tether.

Tezos отримує найбільшу кількість вподобань

Реклама Tezos проводиться досить агресивно, компанія уклала спонсорські угоди з командами Формули-1 McLaren і Red Bull, а також футбольним гігантом Manchester United. Не обійшла вона стороною й Instragram. За кількістю вподобайок на публікацію цей конкурент Ethereum займає 1-у сходинку (в середньому 9700 лайків на допис), що на 28% більше, ніж в Aave, який займає 2-ий щабель і має 7600 вподобайок. Знову ж таки, Tether посідає 3-ю сходинку, а монета Cardano, яка займає 1-ий щабель в загальному рейтингу, посідає 5-ю сходинку (3400 вподобайок на допис).

Висновок

Коли мова йде про криптовалюти, дуже часто лунає слово «спільнота». Оскільки середовищем для криптовалют виступає Інтернет, то й дискусії навколо них значно частіше точаться саме в віртуальному світі.

Коли ми думаємо про криптовалюту, можливо, соцмережа Instagram спадає нам на думку не першою, але зазначені цифри показують, що її, тим не менш, часто використовують для публікацій про криптовалюту.

За даними нашого дослідженням, монета Cardano має найбільший рейтинг в Instagram. Якщо говорити про загальну кількість публікацій, то конкурентів біткоїну не має; однак за кількістю вподобайок та коментарів найпопулярніша криптовалюта займає 20-у та 14-у сходинки відповідно, а в загальному заліку вона посідає 7-ий щабель.

Можливо, ринкова капіталізація Cardano зросла вже настільки, що в короткостроковій перспективі інфлюенсери та користувачі Instagram будуть приділяти більше уваги монетам, які мають вищий потенціал для зростання, та ціни яких коливаються?

Джерела та примітки