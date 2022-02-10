Cardano проти Avalanche: в чому перевага AVAX над ADA

Повільна розробка Cardano ставить його в невигідне становище порівняно з AVAX

Ключові моменти:

І Cardano, і Avalanche є високоякісними блокчейн- платформами.

Обидві криптовалюти показали гарні результати під час останніх бичачих перегонів.

Avalanche має набагато більшу екосистему та кращі перспективи, щоб зростати в геометричній прогресії.

Cardano — це блокчейн-платформа, яка використовує рецензовані дослідження та методи, засновані на доказах, щоб забезпечити високий рівень безпеки та стійкість для децентралізованих додатків і систем. Він об’єднує новітні технології з однією метою – відібрати владу в таких структур, як банки чи уряди, які забирали її у людей усі ці роки.

Протокол Avalanche використовує новий підхід до смарт-контрактів і блокчейну. Він надає солідні гарантії безпеки, швидке завершення транзакцій, високу пропускну здатність і при цьому жодної шкоди для децентралізації. Ця платформа дає можливість розробникам, які хочуть швидко розгорнути свої децентралізовані додатки або корпоративне розгортання в одній сумісній мережі, плавно масштабуватися в кількох блокчейнах, використовуючи лише одну систему з відкритим вихідним кодом. Завдяки цьому вони мають більшу гнучкість, ніж дозволяють існуючі платформи, і при цьому зростають набагато швидшими темпами, ніж в інших місцях.

Який із цих активів краще купити?

І Cardano, і Avalanche є одними з найкращих блокчейн-платформ на сьогодні. Дійсно вони є одними з небагатьох, завдяки кому Ethereum, ймовірно, буде зростати найближчими роками. Якщо це реалізується, обидва блокчейни зможуть принести інвесторам експоненціальний прибуток не лише в 2022 році, а й на роки вперед.

Однак, схоже, що Avalanche поки що має перевагу. У криптовалютних перегонах 2021 року монета Avalanche зросла на тисячі відсотків і легко перевищила здобутки Cardano.

Ймовірно, такий сценарій повториться і в 2022 році. Cardano — чудовий проєкт, але його розвиток був трохи повільним і затягнувся на роки. Для порівняння, останній рік Avalanche досить активно зростає і зараз має величезну екосистему Dapp.

Завдяки репутації, яку вона вже напрацювала, платформа Avalanche може залучити ще більше розробників Dapp у 2022 році. Саме це може сприяти підвищенню попиту на токени AVAX у 2022 році. Як тільки бики отримають повний контроль над ринком, AVAX може знову легко злетіти до небес у 2022 році.

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